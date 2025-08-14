Łącznie 1,5 mld dolarów przekazało do tej pory kilka państw NATO na broń dla Ukrainy pochodzącą z zapasów armii USA. Za ostatnią transzę wartą 500 mln dolarów odpowiadały Niemcy. Wołodymyr Zełenski wyraził wdzięczność wobec m.in. Berlina i dodał, że trwają rozmowy z innymi stolicami. Inicjatywa PURL jest efektem spotkania Donalda Trumpa z szefem Sojuszu Markiem Rutte.

"Nasza nowa inicjatywa wsparcia obronnego PURL, realizowana wspólnie z partnerami, już przynosi wymierne rezultaty. Na dziś mamy już 1,5 mld dolarów" - przekazał w czwartek Wołodymyr Zełenski.

"Dzięki inicjatywie NATO Prioritised Ukraine Requirements List państwa członkowskie NATO mogą współpracować przy zakupie wyprodukowanej w USA broni dla Ukrainy. To mechanizm, który realnie wzmacnia naszą obronę" - napisał w sieci ukraiński prezydent.

Ukraina. Wsparcie państw NATO. Zełenski: Rozmawiamy z innymi krajami

Jak wyjaśnił Zełenski, w ramach inicjatywy Holandia przekazała 500 mln dolarów, tyle samo wyniósł wspólny wkład Danii, Norwegii i Szwecji, a w środę Niemcy dodały kolejne 500 mln dolarów.

"Kontynuujemy rozmowy z innymi krajami. Każdy wkład w ramach PURL to bezpośrednia inwestycja w naszą zdolność do ochrony życia naszych obywateli i przybliżenia godnego pokoju. Dziękuję wszystkim naszym sojusznikom za wsparcie Ukrainy" - podkreślił lider Ukrainy.

Fundusz PURL powstał w reakcji na apel prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą dostarczać broń Ukrainie, ale jej koszty pokryją europejscy sojusznicy.