Rosja zakazuje migrantom pracować. Jest cała lista zawodów

Praca w księgowości, na kuchni, w taksówce czy lekarskim gabinecie - nie podejmą się jej migranci, którzy znaleźli się w Rosji, aby więcej zarabiać. Niezależni od Kremla dziennikarze dotarli do listy wskazujące, które zawody w danym regionie kraju nie mogą być wykonywane przez cudzoziemców.

Rosja walczy z zarobkową migracją, wprowadzając listę zawodów, których nie mogą podejmować się cudzoziemcy. Ograniczenia różnią się w zależności od regionu, a ich zakres jest szeroki. Do szczegółów dotarł niezależny od Kremla portal Meduza, który zauważył, iż tego typu restrykcje pojawiają się, choć w kraju kurczy się populacja, a ponadto występuje niedobór siły roboczej.

Mimo że rąk do pracy brakuje chociażby przez toczoną przeciw Ukrainie wojnę, co wpływa negatywnie na gospodarkę, w Petersburgu, migranci nie mogą pracować jako kierowcy taksówek. Podobne obostrzenia obowiązują w Omsku, gdzie przybyszom zza granicy zakazano zajmować się polowaniem oraz księgowością i pracą w ochronie.

Rosja zakazuje migrantom pracować. Wyliczono konkretne zawody

Takie same restrykcje obowiązują w Tatarstanie. Natomiast w obwodzie samarskim migranci nie mogą zajmować się konstruowaniem dronów ani nawet wypiekaniem chleba, a w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym oraz w obwodzie nowogrodzkim nie mogą oni parać się chociażby kucharstwem, staniem na kasie, leczeniem czy nauczaniem.

W części Rosji migranci nie mogą także zajmować się pracą w przemyśle. Na terenie obwodu rostowskiego nie mogą oni pracować w przedsiębiorstwach metalurgicznych. W Kraju Krasnojarskim cudzoziemcy nie mogą zajmować się obróbką drewna ani pracować jako drwale. Dodatkowo na tym obszarze migranci nie mogą trudnić się fryzjerstwem.

W Kraju Permskim migranci nie mogą zajmować się przemysłem wydobywczym. Na tym samym obszarze Rosji cudzoziemcy nie mogą także być zawodowymi kierowcami autobusów oraz taksówek. Na Kamczatce migranci nie mogą pracować w turystyce ani trudnić się zbieraniem owoców leśnych.