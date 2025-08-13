"W celu walki z przestępstwami podejmowane są działania mające na celu częściowe ograniczenie połączeń w zagranicznych komunikatorach" - czytamy w komunikacie rosyjskich służb. W Rosji zablokowano część funkcji w popularnych aplikacjach, aby ograniczyć - jak ujęto - "oszustwa, wyłudzenia oraz terroryzm". Tamtejsze media donoszą, iż decyzję rosyjskie podjęto "na samym szczycie".

Roskomnadzor (Federalna Służba ds. Nadzoru w Sferze Łączności, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Masowej) ograniczył połączenia wykonywane przez popularne, zagraniczne komunikatory m.in. WhatsApp. Jak wynika z komunikatu, cytowanego przez "The Moscow Times", polecenie zostało wydane "na samym szczycie" i jest odpowiedzią na "liczne prośby obywateli".

Rosja. Ograniczenia dla zagranicznych aplikacji. Obywatele mieli się skarżyć

Jak stwierdziła agencja, Rosjanie rzekomo skarżyli się, że najpopularniejsze komunikatory "stały się głównymi aplikacjami wykorzystywanymi do oszustw, wymuszeń pieniędzy, udziału w sabotażu i działalności terrorystycznej". Do podobnych wniosków doszły także organy ścigania, popierając postulaty.

"W celu walki z przestępstwami, zgodnie z zaleceniami organów ścigania, podejmowane są działania mające na celu częściowe ograniczenie połączeń w tych zagranicznych komunikatorach. Nie wprowadza się żadnych innych ograniczeń w ich funkcjonowaniu" - poinformowano.

Roskomnadzor przypomniał, że od zeszłego roku w Rosji działa system, który blokuje podejrzane połączenia z numerów w tradycyjnych sieciach telefonicznych. W rezultacie prawie wszystkie takie połączenia były przekierowywane do zagranicznych komunikatorów, które z kolei "nie zapewniają bezpieczeństwa rosyjskim użytkownikom i społeczeństwu".

Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego oświadczyło, że dostęp do połączeń zostanie przywrócony, gdy komunikatory spełnią wymogi zgodności z rosyjskim prawem. Resort z zadowoleniem przyjął decyzję Roskomnadzoru, podkreślając, że pomoże ona "ograniczyć liczbę fałszywych połączeń".

Rosja skutecznie zablokuje komunikatory? Eksperci zabrali głos

Anton Nemkin, członek Komisji Polityki Informacyjnej Dumy Państwowej i członek Jednej Rosji, stwierdził , że zagraniczne aplikacje od wielu lat "demonstrują całkowitą niechęć do przestrzegania rosyjskiego prawa", nie usuwają "nielegalnych materiałów", i "nie przestrzegają wymogów ochrony danych osobowych".

Według niego liczba Rosjan mających styczność z oszustami wzrosła 3,5-krotnie od ubiegłego roku. Deputowany nie podał konkretnych statystyk, mówiąc jedynie o "tysiącu zhakowanych kont", fałszywych połączniach i kradzież danych. Jak przekazują eksperci z branży telekomunikacyjnej, korzystanie z zagranicznych kart SIM prawdopodobnie nie będzie skutecznym sposobem obejścia zakazu.