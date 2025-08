Przez ponad 20 kolejnych dni w Finlandii odnotowywano temperatury powyżej 30 st. C. To najdłuższa seria tak skwarnych dni w historii pomiarów w tym kraju - wynika z danych Fińskiego Instytutu Meteorologicznego. Fala upałów nadciągnęła w pierwszej połowie lipca i utrzymała się do pierwszego weekendu sierpnia.

Poprzednią rekordową falę upałów z temperaturami powyżej 30 st. C, utrzymującą się przez 13 dni, odnotowano w Finlandii w latach 70. Wiarygodne dane porównawcze gromadzone są od początku lat 60. XX wieku.

Rekordowa fala upałów w Finlandii

Wyjątkowo upalne tygodnie, jak na Finlandię, sprzyjały spędzaniu czasu na kąpieliskach. Temperatura w jeziorach oraz w wodach przybrzeżnych wzrosła do 24-26 st. C, znacznie przekraczając średnie wartości. W gorszej sytuacji byli pasterze, którzy - jak podaje dziennik "The Guardian" - skarżyli się na wycieńczone renifery.

Wysokie temperatury utrzymywały się najdłużej na północy Finlandii, gdzie otwarto lodowisko i zorganizowano punkty chłodu w szpitalach, a także w Laponii, oraz przy wschodniej granicy kraju. Fiński Instytut Meteorologii podał, że najwyższą temperaturę - 32,6 st. C - zarejestrowano ostatniego dnia lipca w mieście Oulu na zachodzie Finlandii.

Upały coraz częstsze i dłuższe. Synoptycy komentują

"Kto by uwierzył w taki czerwiec? Na pewno nie ja" - skomentował w mediach społecznościowych Mika Rantanen, badacz pogody z Fińskiego Instytutu Meteorologicznego. "Zakończyła się rekordowa passa 30 st. C w Finlandii. Rezultatem były imponujące 22 kolejne dni z temperaturą 30 stopni między 12 lipca a 2 sierpnia" - dodał.

Z kolei cytowany przez "The Guardian" naukowiec Heikki Tuomenvirta stwierdził, że "wraz z postępem zmian klimatycznych wyjątkowo dotkliwe fale upałów będą się nasilać". Obecnie widać, że "występują częściej, są bardziej dotkliwe i trwają dłużej".

W poniedziałek temperatury szczególnie w środkowej i wschodniej części Finlandii utrzymują się jeszcze na poziomie 27-28 st. C. W kolejnych dniach spodziewany jest niż i do kraju ma wrócić typowe chłodne lato, a temperatury mają nie przekraczać 15-20 st. C.