Trwa pożar hali produkcyjnej w miejscowości Kawle na Pomorzu. Na miejscu działa 41 zastępów straży pożarnej, a 17 jest w drodze. Podczas działań utracono kontakt z jednym ze strażaków ochotników. "Warunki są bardzo trudne" - przekazał rzecznik PSP Karol Kierzkowski.

Trwa pożar hali produkcyjnej w miejscowości Kawle na Pomorzu. Jak poinformował rzecznik pomorskiej PSP w rozmowie z Interią, strażacy mają do czynienia z "dużym pożarem". Na razie nie jest znana jego powierzchnia. - Działania strażaków są w toku - poinformował.

Pożar hali produkcyjnej na Pomorzu. Stracono kontakt z jednym strażakiem

Na miejscu znajduje się kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej, a następne jest w drodze. Podczas akcji gaśniczej stracono kontakt z jednym strażakiem. Trwa akcja poszukiwawcza.

"Trwają intensywne działania gaśnicze w zakładzie przetwórstwa drobiu. Ponad strażaków i samochodów walczy z pożarem. Wewnątrz hali wciąż poszukiwany jest druh OSP, z którym utracono kontakt" - przekazał Karol Kierzkowski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.