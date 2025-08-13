Dramat podczas pożaru hali na Pomorzu. Utracono kontakt ze strażakiem

Dramat podczas pożaru hali na Pomorzu. Utracono kontakt ze strażakiem
Na Pomorzu trwa pożar zakładu przetwórstwa drobiu

Trwa pożar hali produkcyjnej w miejscowości Kawle na Pomorzu. Na miejscu działa 41 zastępów straży pożarnej, a 17 jest w drodze. Podczas działań utracono kontakt z jednym ze strażaków ochotników. "Warunki są bardzo trudne" - przekazał rzecznik PSP Karol Kierzkowski.

Trwa pożar hali produkcyjnej w miejscowości Kawle na Pomorzu. Jak poinformował rzecznik pomorskiej PSP w rozmowie z Interią, strażacy mają do czynienia z "dużym pożarem". Na razie nie jest znana jego powierzchnia. - Działania strażaków są w toku - poinformował.

Pożar hali produkcyjnej na Pomorzu. Stracono kontakt z jednym strażakiem

Na miejscu znajduje się kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej, a następne jest w drodze. Podczas akcji gaśniczej stracono kontakt z jednym strażakiem. Trwa akcja poszukiwawcza.

 

"Trwają intensywne działania gaśnicze w zakładzie przetwórstwa drobiu. Ponad  strażaków i  samochodów walczy z pożarem. Wewnątrz hali wciąż poszukiwany jest druh OSP, z którym utracono kontakt" - przekazał Karol Kierzkowski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

KAWLE POLSKA POMORZE POŻAR POŻAR HALI PRODUKCYJNEJ STRAŻAK STRAŻ POŻARNA

