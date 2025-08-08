Szkoła podstawowa nr 14 przy ulicy Jaskółczej w Zielonej Górze pokryła się kłębami czarnego dymu. Jak przekazały służby, doszło do zapalenia dachu budynku. - Na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej. Sytuacja jest opanowana - przekazał w rozmowie z Interią st. kpt. Piotr Kowalski.

Z relacji przekazanej przez oficera prasowego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, zgłoszenie do służb wpłynęło chwilę po godzinie 14:00. Interia ustaliła, że ogień objął około 120 mkw papy i izolacji termicznej znajdującej się na dachu szkoły podstawowej nr 14 przy ulicy Jaskółczej.

- Na miejscu pracuje dziewięć zastępów straży pożarnej. Sytuacja jest opanowana - przekazał st. kpt. Piotr Kowalski.

Budynek szkoły był remontowany. Po wybuchu pożaru ewakuowano pracowników administracyjnych oraz budowlanych, którzy wykonywali prace wykończeniowe.

Pożar podstawówki w Zielonej Górze. W akcji wiele służb

Oprócz strażaków na miejscu działania podejmują także funkcjonariusze policji, zabezpieczający pobliski teren. "Ulica Jaskółcza na odcinku pomiędzy Botaniczną, a Głowackiego zablokowana! Prosimy o wybieranie innych dróg dojazdu" - przekazano w komunikacie.

Mimo groźnie wyglądających kłębów dymu, widocznych z odległości wielu kilometrów, w pożarze nikt nie ucierpiał. Na czas prac służb z ruchu została wyłączona ulica Jaskółcza na odcinku pomiędzy Botaniczną, a Głowackiego.

Prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski ostrzegł mieszkańców przed zanieczyszczonym powietrzem. "Trwa akcja gaśnicza pożaru SP 14 przy ul. Jaskółczej. Ze względu na duże zadymienie proszę o zamknięcie okien" - napisał na Facebooku.