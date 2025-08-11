44 proc. Polaków uważa, że Karol Nawrocki będzie zależny od Prawa i Sprawiedliwości - wynika z sondażu Opinia24 dla RMF FM. Odmiennego zdania jest 28 proc. respondentów. Wyniki badania wyraźnie korelują z preferencjami politycznymi ankietowanych.

Uczestnicy badania Opinii24 na zlecenie RMF FM usłyszeli pytanie: "Czy Karol Nawrocki jako prezydent RP będzie samodzielny i niezależny od Prawa i Sprawiedliwości?".

26 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie nie", natomiast 18 proc. - "raczej nie". "To oznacza, że aż 44 proc. respondentów nie wierzy w samodzielność następcy Andrzeja Dudy".

ZOBACZ: Radosław Sikorski byłby lepszym premierem od Donalda Tuska? Są wyniki sondażu

Przeciwnego zdania jest 28 proc. badanych, szczególnie mocno u 9 proc. z nich.

14 proc. respondentów twierdzi, że prezydent nie będzie ani zależny, ani niezależny od PiS-u. Taka sama grupa nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie.

Sondaż. Niezależność Karola Nawrockiego

Ocena niezależności Karola Nawrockiego - bądź jej braku - wyraźnie koreluje z poglądami politycznymi badanych - zauważa RMF FM.



Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości aż 71 proc. jest przekonanych, że nowy prezydent będzie działał samodzielnie. Podobne przekonanie dominuje także wśród osób, które poparły Nawrockiego w pierwszej (68 proc.) i drugiej (53 proc.) turze wyborów.



Z kolei zdecydowana większość wyborców Koalicji Obywatelskiej (84 proc.) nie wierzy, że Karol Nawrocki będzie niezależny, pełniąc rolę prezydenta. Podobny sceptycyzm przejawiają ci, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego - w przypadku wyborców z pierwszej tury takiego zdania było 83 proc., z kolei z drugiej - 79 proc. ankietowanych.

ZOBACZ: Trzy partie poza Sejmem. Nowy sondaż



W elektoracie Konfederacji opinie są bardziej podzielone: 37 proc. wierzy w samodzielność nowego prezydenta, a 44 proc. jest przeciwnego zdania.



W grupie wyborców Sławomira Mentzena odsetki są zbliżone - 35 proc. wierzy w niezależność Nawrockiego, podczas gdy 40 proc. z nich jest zdania przeciwnego.

Sondaż Opinia24 dla RMF FM został przeprowadzony w dniach 4-6 sierpnia. Badanie wykonano na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).