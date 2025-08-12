W nadchodzących godzinach warto skierować wzrok ku niebu, gdyż zbliża się szczyt aktywności roju Perseidów. To wyjątkowe zjawisko astronomiczne, podczas którego można zobaczyć liczne spadające gwiazdy. Najlepszy moment do obserwacji przypada na wieczór 12 sierpnia, a sprzyjające warunki będą dostępne z dala od miejskich świateł.

Meteory są to naturalne zjawiska świetlne w atmosferze. Towarzyszą przelatywaniu w ziemskiej atmosferze drobin materii z kosmosu.

Za najbardziej znane, a zarazem najbardziej intensywne roje uznawane są Perseidy. Są one aktywne od 17 lipca do 24 sierpnia. Jednak kulminacyjny moment, w którym to będzie można dostrzec nawet 100 zjawisk na godzinę, ma nastąpić we wtorek 12 sierpnia.

"Większość z tych drobinek ma miniaturowe rozmiary, choć oczywiście czasami zdarzają się większe (tj. wielkości kamyka) i wtedy możemy zaobserwować je w postaci bolidów. W praktyce nie widzimy jednak meteoru wpadającego w atmosferę, a nasza planeta wlatuje z olbrzymią prędkością w chmurę złożoną z drobin pyłu - odłamków z komety Swift-Tuttle - a te gdy spalają się w naszej atmosferze, jonizują jej gazy, co produkuje charakterystyczny świetlny ślad na niebie. Ten ślad nazywamy często 'spadającą gwiazdą' " - wytłumaczyła Bogna Pazderska, specjalista ds. naukowych w zakresie astronomii w Hevelianum.

W tym roku obserwatorzy mogą jednak napotkać przeszkodę. Mowa tu o blasku Księżyca, który przeszedł pełnię kilka dni wcześniej.

Nadchodzi noc Perseidów. Gdzie najlepiej je obserwować?

Na warunki obserwacji w dużej mierze wpływają towarzyszące im warunki pogodowe. Gdy jednak te dopisują, a w najbliższych dniach prognozy właśnie tak się zapowiadają, warto wybrać się w jak najciemniejsze miejsca - najlepiej z dala od miasta i sztucznego światła.

Na Pomorzu miłośnicy Perseidów zwykle wybierają Bory Tucholskie. Dobre warunki do obserwacji dają też plaże poza Trójmiastem.

"Perseidów najlepiej szukać w bliższych i dalszych okolicach gwiazdozbioru Perseusza - z którego zdają się 'wylatywać'. Jeśli noc jest ciemna i mamy dobry wzrok, to w maksimum, tj. w nocy z 12/13 sierpnia, możemy zaobserwować nawet 100 meteorów w ciągu godziny. Jest to jeden z tych najbardziej charakterystycznych rojów, który obserwowali już starożytni - pierwsze znane nam zapiski ich obserwacji pochodzą ze starożytnych Chin z czasów dynastii Han z 36 r. naszej ery" - wskazała Pazderska.

To nie tylko Perseidy. Nadchodzą kolejne wrażenia

Jednak na Perseidach się nie kończy. W tym dniu będzie można również podziwiać koniunkcję Wenus i Jowisza. Jak podał profil "Z głową w gwiazdach", gołym okiem będzie można dostrzec na niebie jasny "podwójny diament".

"W lornetce zmieszczą się obie planety w jednym kadrze, a teleskop o niewielkim powiększeniu pozwoli uchwycić zarówno w 78 proc. oświetloną Wenus, jak i pasiasty dysk Jowisza z jego księżycami. Rzadko trafia się taki kadr! Tak bliska koniunkcja o świcie zdarza się raz na 24 lata" - poinformował profil.

"Połóż się i oglądaj". Czyli jak obserwować Perseidy

Należy pamiętać, że do obserwacji Perseidów wcale nie potrzebna jest lornetka czy teleskop, które zawężają obszar obserwacji. Najlepszym sposobem na obserwacje jest położenie się na ziemi i przyglądanie się niebu "nieuzbrojonym" okiem.

To również świetna okazja, aby spróbować swoich sił w astrofotografii i uchwycić "świetlne linie" przy dłuższych czasach naświetlania.

