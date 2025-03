O zorzy polarnej, którą można było podziwiać w nocy z piątku na sobotę, poinformował w mediach społecznościowych badacz i popularyzator astronomii Karol Wójcicki.

"Kolejne zorze są w drodze!"

Dla tych, którzy nie widzieli, mamy dobrą informację. Już niebawem będzie kolejna szansa zobaczyć ją ponownie. "Kolejne zorze są w drodze!" - poinformował Wójcicki.

"Amerykańska agencja NOAA prognozuje silną burzę magnetyczną klasy G3, która ma uderzyć w Ziemię 23 marca" - przekazał Wójcicki.



Jak wyjaśnił, "wszystko przez koronalny wyrzut masy (CME), który został wyrzucony w przestrzeń przez rozbłysk klasy M1 z plamy słonecznej 4028". "Co ciekawe, sam CME wyglądał raczej niepozornie - był słaby i rozmyty - ale to właśnie efekt Russella-McPherrona, związany z równonocą wiosenną, może znacznie zwiększyć jego skuteczność" - dodał ekspert.

Według niego oznacza to, że szanse na wystąpienie zorzy na niższych szerokościach geograficznych będą całkiem spore.

Jest jednak jeden problem. Chodzi o czas dotarcia koronalnego wyrzutu masy do Ziemi. "Wstępnie prognozowany jest na jutrzejszy świt, co stawia obserwatorów w Polsce na straconej pozycji. Jednak to by było niecałe 36h po rozbłysku... a to podejrzanie szybko" - pisze autor profilu "Z głową w gwiazdach".

Jak dodał, intuicja podpowiada mu jednak, że to CME może dotrzeć do Ziemi w niedzielę późnym popołudniem, co oznaczałoby, że byłaby większa szansa na zobaczenie zorzy nad Polską. "Trzeba czekać i obserwować rozwój wydarzeń" - podsumował.

Ciekawe zjawiska nad Polską w 2025 roku

Zorze polarne to nie jedyne wyjątkowe zjawisko, które w najbliższym czasie będzie można zaobserwować nad Polską.

Już za kilka dni, 29 marca będzie można obserwować częściowe zaćmienie Słońca. Wyjątkowe zjawisko będzie widoczne na niebie ponad godzinę. W fazie maksymalnej zakryte będzie 15,6 proc. średnicy tarczy naszej gwiazdy.

To jednak nie koniec. W drugiej części roku na nocnym niebie można będzie obserwować kilka wyjątkowych rojów meteorów. Pierwszym z nich będą Perseidy, których maksimum przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia. To jedno z najbardziej popularnych zjawisk tego typu, znane z intensywności oraz jasnych "spadających gwiazd".

Drugim spektakularnym wydarzeniem będą Geminidy, których maksimum nastąpi w nocy z 13 na 14 grudnia. To jeden z najaktywniejszych rojów meteorów, który może dostarczyć nawet 120 spadających gwiazd na godzinę.

W 2025 roku czeka nas również spektakularne całkowite zaćmienie Księżyca, które nastąpi 7 września o godz. 18:11.

5 listopada oraz 4 grudnia będzie można obserwować również Superksiężyc, czyli moment, w którym Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi podczas pełni. Wówczas wydaje się większy i jaśniejszy niż zazwyczaj.

1 czerwca rozpocznie się natomiast sezon obserwacyjny obłoków srebrzystych - wyjątkowego rodzaju chmur, które można dostrzec o zmierzchu i świcie, gdy Słońce znajduje się tuż poniżej horyzontu (6-16 stopni).

