Po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Krzysztofa Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej - poinformował w sobotę biskup radomski Marek Solarczyk. W środę lakonicznie informowano, że Dukielski nie będzie biskupem pomocniczym diecezji radomskiej.

W komunikacie opublikowanym w sobotę na Facebooku biskup radomski Marek Solarczyk wyjaśnił, że dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości.

Oświadczenie diecezji. Biskup o "zasadach sprawiedliwości"

"W trosce o dobro osoby pokrzywdzonej oraz porządek publiczny Kościoła na księdza Krzysztofa Dukielskiego zostały nałożone odpowiednie środki zapobiegawcze. Dalsze decyzje w jego sprawie będą podejmowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa kościelnego" - przekazał biskup radomski.

ZOBACZ: Kim jest ksiądz, który zabił Anatola C.? "Powiedział, że mnie nie pochowa"

Jednocześnie wyraził współczucie dla osób dotkniętych zachowaniem duchownego. "Zapewniam o mojej modlitwie oraz gotowości do okazania im duszpasterskiego wsparcia. Potwierdzam również determinację w wypełnianiu wszelkich zasad sprawiedliwości oraz w budowaniu wspólnoty Kościoła opartej na prawdzie, odpowiedzialności i szacunku wobec każdego człowieka" - dodał.

Polski ksiądz odmówił papieżowi. Został zwolniony z urzędu

W połowie lipca papież Leon XIV mianował biskupem ks. Krzysztofa Dukielskiego, który był dotychczasowym proboszczem w parafii św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie. Zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu nominacji przez głowę Stolicy Apostolskiej polski duchowny zrezygnował z objęcia stanowiska biskupa pomocniczego Diecezji Radomskiej.

W środę bp Solarczyk przekazał, że nowo mianowany biskup pomocniczy diecezji radomskiej poprosił papieża o zwolnienie go z tej funkcji.

"Ojciec Święty przyjął prośbę ks. Krzysztofa Dukielskiego, zwalniając go z urzędu biskupa pomocniczego. Nuncjusz Apostolski, przekazując mi tę wiadomość, polecił podać ją do publicznej wiadomości" - przekazał w komunikacie biskup Marek Solarczyk.

Ks. Krzysztof Dukielski. Kim jest?

Krzysztof Dukielski urodził się w 1978 roku w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 2003 roku z rąk bp. Zygmunta Zimowskiego.

ZOBACZ: Ksiądz oskarżony o przywłaszczenie setek tysięcy złotych. Grozi mu więzienie

W latach 2014-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży, a w latach 2016-2017 - posługę kapelana w Radomskim Centrum Onkologii. Był też krajowym moderatorem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (2019-2020).

1 lipca 2021 roku został mianowany proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie.