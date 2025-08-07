W połowie lipca papież Leon XIV mianował biskupem ks. Krzysztofa Dukielskiego, który był dotychczasowym proboszczem w parafii św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie. Zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu nominacji przez głowę Stolicy Apostolskiej polski duchowny zrezygnował z objęcia stanowiska biskupa pomocniczego Diecezji Radomskiej. Papież przyjął jego prośbę.

Radomski biskup Marek Solarczyk przekazał, że ks. Krzysztof Dukielski skierował prośbę do papieża Leona XIV, aby ten zwolnił go z urzędu biskupa pomocniczego. "Ojciec Święty przyjął prośbę ks. Krzysztofa Dukielskiego, zwalniając go z urzędu biskupa pomocniczego. Nuncjusz Apostolski, przekazując mi tę wiadomość, polecił podać ją do publicznej wiadomości" - przekazał w komunikacie biskup Marek Solarczyk.

ZOBACZ: Prywatna audiencja u Leona XIV. Papież przyjął polskiego kardynała

Owa sytuacja nie jest pierwszą w ostatnich latach. W 2019 roku ks. Franciszek Ślusarczyk z archidiecezji krakowskiej otrzymał nominację biskupią od papieża Franciszka, jednak przed święceniami Polak złożył dymisję.

Kim jest ks. Krzysztof Dukielski?

Ks. Krzysztof Dukielski urodził się w 1978 roku w Radomiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 2003 roku z rąk biskupa Zygmunta Zimowskiego. Uczęszczał na studia w Rzymie, a w samych Włoszech podjął posługę kapłańską. Gdy wrócił do Polski, objął funkcję wicemoderatora Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej oraz diecezjalnego duszpasterza służby zdrowia. Był także zastępcą dyrektora Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Od 1 lipca 2021 roku jest proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie.