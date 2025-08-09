W sierpniu, gdy wiele osób korzysta z urlopów, pojawia się popularne pytanie: czy 15 sierpnia to dzień wolny od pracy? Chociaż data ta widnieje w kalendarzu jako święto, nie każdy ma pewność, czy oznacza również ustawowy dzień wolny.

Warto więc przypomnieć, co tak naprawdę oznacza ten dzień, jakie ma znaczenie w polskim systemie prawnym i kto może tego dnia liczyć na wolne, a kto nie ma takiego przywileju. Tym bardziej że 15 sierpnia to święto nie tylko religijne, ale również państwowe.

Dwa święta w jeden dzień

15 sierpnia łączy w sobie dwa ważne wydarzenia. Z jednej strony to Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, jedno z najważniejszych świąt katolickich, obchodzone również w wielu innych krajach Europy.

Z drugiej strony, to Święto Wojska Polskiego, upamiętniające zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w 1920 r., znanej też jako "Cud nad Wisłą". Oba te święta zostały ujęte w ustawie z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm.), co oznacza, że 15 sierpnia jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Dla wielu to dobra wiadomość, bo w praktyce oznacza to możliwość zaplanowania dłuższego weekendu.

Kto ma wolne, a kto musi pracować?

Choć 15 sierpnia to dzień wolny zgodnie z przepisami, nie oznacza to, że wszyscy mogą wówczas odpoczywać. Część pracowników, zwłaszcza w zawodach związanych z ochroną zdrowia, transportem, mediami czy energetyką, pełni dyżury także w dni świąteczne. Dotyczy to m.in. lekarzy, ratowników medycznych, pracowników kolei czy obsługi lotnisk.

Zgodnie z Kodeksem pracy, za wykonywanie obowiązków zawodowych w takim dniu przysługuje rekompensata w postaci dodatkowego dnia wolnego lub dodatku finansowego. Co ważne, 15 sierpnia obowiązuje również zakaz handlu, co oznacza, że nieczynne będą galerie handlowe, supermarkety i większość sklepów, z wyjątkiem stacji benzynowych, aptek dyżurnych oraz małych punktów prowadzonych przez właścicieli.

15 sierpnia w 2025 r. Długi weekend gotowy

W 2025 r. 15 sierpnia przypada w piątek, co stwarza idealną okazję do wydłużonego wypoczynku. Dla wielu osób to szansa na czterodniowy urlop. Wystarczy wziąć wolne w czwartek 14 sierpnia, aby cieszyć się długim weekendem. Z takiej możliwości korzystają przede wszystkim pracownicy biurowi oraz osoby zatrudnione w instytucjach publicznych, które często zawieszają działalność na czas długiego weekendu.

Warto jednak pamiętać, że święta nie zawsze wypadają w dni robocze. Jeśli 15 sierpnia przypada w sobotę lub niedzielę, sytuacja z dniem wolnym może wyglądać inaczej. W przypadku soboty wielu pracownikom przysługuje prawo do odebrania dnia wolnego w innym terminie, co przewidują przepisy Kodeksu pracy.

