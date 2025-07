Wakacje bez tłumów. Na tych "sekretnych" plażach Europy nacieszysz się spokojem

Wakacje na plaży w Europie tradycyjnie kojarzą się z kurortami, parawanami zajmującymi coraz to więcej miejsca oraz tłumami plażowiczów wygrzewających się w słońcu. Nie zawsze jednak musi to tak wyglądać. Jest kilka plaż, które są mniej popularne, a przez to i spokojniejsze nawet w najcieplejsze miesiące lata. Tam nacieszysz się nie tylko ciszą, ale i pięknymi widokami.

Plage de Saleccia - najpiękniejsza plaża Korsyki

Biały piasek i turkusowe morze - tak prezentuje się Plage de Saleccia na Korsyce. Plaża leży w północnej części wyspy, około 20 km od Saint Florent, skąd można się tam dostać łodzią lub terenówką licznych przewoźników. Jeśli mamy więcej czasu, istnieje również opcja wybrania się na plażę na pieszo, szlakiem prowadzącym z Loto - taka podróż powinna zająć 1-2 godziny.

ZOBACZ: Brak pomysłu na weekend? Najpiękniejsze wodospady w Polsce, które warto zobaczyć

Przez to, że plaża nie jest położona tuż przy miejscowości, nacieszyć się na niej można spokojem i naturą. W pobliżu nie znajdziemy sklepików z pamiątkami, ani deptaków. Brzeg Salecci schodzi łagodnie do wody, a plaża chroniona jest przez wydmy.

Seixal Beach - plaża z czarnym piaskiem

Na północnym wybrzeżu Madery znajduje się plaża Seixal - w porównaniu do poprzedniego miejsca dostanie się tutaj jest stosunkowo łatwe. Można skorzystać z transportu publicznego lub dojechać własnym samochodem.

ZOBACZ: Polska plaża zachwyca Niemców. Tu jest zdecydowanie najczyściej

Plaża znana jest z drobnego, czarnego piasku wulkanicznego, który nadaje jej wyjątkowy charakter. Dodatkowo woda jest krystalicznie czysta, a miejsce otoczone jest imponującymi klifami. Przez to, że leży przy nadmorskim miasteczku o tej samej nazwie, dla turystów dostępne są również udogodnienia, takie jak toalety, prysznice i bary plażowe.

Praia da Marinha - plaża ukryta między klifami

Praia da Marinha nazywana jest najpiękniejszą plażą w Algarve - otoczona przez pomarańczowe, wapienne klify i spokojną, krystalicznie czystą wodę. To jedna z najbardziej charakterystycznych plaż Portugalii, jednak nie jest przez to zatłoczona. Dotarcie na samą plażę może się okazać bardziej problematyczne, jednak nie niemożliwe - ścieżka na plaże prowadzi stromo w dół i nie da się tam dostać komunikacją miejską.

Plaża ta jest idealnym miejscem do nurkowania. Morze jest tu wyjątkowo spokojne, a także pozbawione wysokich, niebezpiecznych fal. W pobliżu znajduje się tylko jeden bar - serwujący drinki i małe dania.

lł / mjo / polsatnews.pl