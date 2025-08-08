Tragedia w Starej Wsi. Prokuratura podała nowe informacje

Tragedia w Starej Wsi. Prokuratura podała nowe informacje
Prokuratura przekazał informację na temat przyczyn śmierci Tadeusza D.

Sekcja zwłok Tadeusza D. ze Starej Wsi potwierdziła, że popełnił on samobójstwo. Jak wskazali biegli, przyczyną śmierci były obrażenia spowodowane postrzałem z bliska. Ponadto śledczy odnaleźli w lesie kolejną sztukę broni. W czerwcu 57-latek śmiertelnie postrzelił 26-letnią córkę i 31-letniego zięcia. Mężczyzna był poszukiwany przez kilka dni, został odnaleziony martwy.

"Sekcja zwłok Tadeusza D., podejrzanego o zastrzelenie członków swojej rodziny w Starej Wsi, potwierdziła, że najprawdopodobniej popełnił on samobójstwo" - poinformowała w piątek prokuratura. "Przyczyną śmierci były obrażenia mózgowia spowodowane postrzałem w okolicę skroniową z bliska" - dodała. 

 

Jak powiedziała PAP rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj Mykietyn, z opinii biegłych wynika również, że zgon nastąpił niedługo przed odnalezieniem ciała przez policję, co - jak zaznaczono - dodatkowo uprawdopodabnia wersję o samobójstwie.

Sprawa Tadeusza D. Prokuratura przekazała najnowsze ustalenia

- W ostatnim czasie funkcjonariusze kontynuowali poszukiwania broni, z której podejrzany zastrzelił członków swojej rodziny. Broń znaleziona wcześniej przy zwłokach Tadeusza D. nie była tą, z której dokonano zabójstwa. Jednak policjanci odnaleźli ostatnio kolejną sztukę broni w wąwozie w masywie leśnym w rejonie Starej Wsi - wyjaśniła rzeczniczka prokuratury.

 

ZOBACZ: Znalezisko w lesie, w którym ukrywał się Tadeusz D. Policja komentuje sprawę

 

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że to właśnie z tej broni 57-latek zastrzelił swoją córkę i zięcia, a także postrzelił teściową. Prokuratura nie ujawnia obecnie rodzaju zabezpieczonej broni, oczekując na wyniki dalszych ekspertyz.

 

Do tragicznych wydarzeń doszło pod koniec czerwca w Starej Wsi. Po strzelaninie Tadeusz D. zbiegł w kierunku pobliskiego lasu, gdzie po kilku dniach zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań odnaleziono jego ciało

Michał Blus / polsatnews.pl / PAP
