Adam Bodnar odpowiedział na krytykę ze strony europosłów KO Bartłomieja Sienkiewicza i Bartosza Arłukowicza. - Rozumiem, że lepiej się odnajdują w Brukseli. (...). Ja w przeciwieństwie do nich, nie zmarnowałem ani jednego dnia, by walczyć o wartości - skomentował w programie "Graffiti". Odniósł się również do "czystek", które w swoim resorcie wprowadził Waldemar Żurek.