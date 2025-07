- Do tej pory odwołałem z delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości dziewięć osób. Kolejna nominacja czeka na podpisanie – poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Oprócz tego, z funkcji prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju odwołano 46 osób. - Chcę dobrać współpracowników, co do których mam gwarancję, że nie będzie żadnego sabotażu, a reformy będą realizowane - przekazał Żurek.