W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla południowo-zachodniej Polski. Będą im towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm i wiatr do 65 km/h.

Alerty obowiązują od g. 12.

Pogoda. Burze i deszcz. IMGW wydał ostrzeżenia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami zostały wydane w woj. śląskim, opolskim, dolnośląskim oraz części woj. małopolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubuskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 80 proc. Alerty potrwają najdłużej do godz. 21.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognoza pogody. Polska pod wpływem niżu

Północno-zachodnia i zachodnia część kraju jest pod wpływem niżu z ośrodkiem w rejonie Danii i południowej Szwecji, w strefie oddziaływania frontu okluzji - informuje IMGW.

Pozostała część kraju jest pod wpływem słabego klina wyżowego, który stopniowo będzie się odsuwał na wschód. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie, cieplejsze na południu kraju.

W piątek w kraju prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a po południu również burze, możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 25 st. C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu, od 18 do 20 st. C.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami również rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, początkowo możliwe również burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10-15 mm. Temperatura minimalna od 11 do 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie w rejonach podgórskich Karpat porywisty, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h.