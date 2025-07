Ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami będą obowiązywać w woj. warmińsko-mazurskim, pomorskim oraz w północnej części woj. zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego - poinformował w poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Burze, ulewy, grad. Pogoda na poniedziałek

Prognozowane są opady deszczu, którym będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Opady miejscami o natężeniu silnym, a w zasięgu burz przejściowo ulewnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 40 mm, lokalnie do około 50 mm. Możliwy jest grad.

Z kolei Wielkopolska, Mazowsze, Lubelszczyzna i Podkarpacie będą objęte ostrzeżeniami I stopnia przed burzami. Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc. Alerty będą obowiązywać od godz. 12 i potrwają do nocy.

WIDEO: Prognoza pogody na poniedziałek. Zagrzmi w wielu miejscach w Polsce

Burzowa pogoda w Polsce. Wydano ostrzeżenia przed ulewnymi deszczami

Ponadto w poniedziałek w kraju będzie przeważać zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 23 st. C, 25 st. C na północy do 29 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni, tylko na północy kraju na ogół słaby, zmienny.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające; początkowo, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju możliwe także burze z opadem około 10 mm. Później lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m, głównie na północy i południu kraju. Temperatura minimalna od 13 st. C do 17 st. C.

ZOBACZ: "Nie otwieraj okien". Wydano ostrzeżenia ws. pożaru w Mińsku Mazowieckim

We wtorek spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 10-15 mm, na krańcach południowych i południowo-zachodnich do 25 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C, 25 st. C na północy do 28 st. C na południu.