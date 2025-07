- Dzisiejsze posiedzenie rządu nie ma charakteru nadzwyczajnego, nie lękajcie się drodzy państwo, to nie są głowice, pociski z granatnika byłego komendanta policji Szymczyka - tymi słowami premier rozpoczął wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów.

Donald Tusk przedstawił ministrom modele pocisków do polskich systemów, przekonując, że powinniśmy być "dumni" z tego, co udaje nam się produkować nad Wisłą. - Jutro (w środę - red.) odwiedzę miejsca, gdzie zaprezentujemy większe rzeczy, najnowocześniejszy sprzęt bojowy, produkowany w całości w Polsce – zapowiedział.

Polska wyprodukuje sprzęt bojowy. Tusk: To ma gigantyczne znaczenie

Donald Tusk, zwracając się we wtorek do ministrów, podkreślał, jak "gigantyczne znaczenie" ma to, że Polska sama produkować ma uzbrojenie.

- Większość elementów produkowana jest w najnowszej technologii, na drukarkach 3D. To jest uzbrojenie dla polskich dronów produkowanych też w całości w Polsce. To nie tylko drony, ale też inne bezzałogowe systemy uzbrojenia – przekazał.

Jak dodał, nad Wisłą trwają prace także nad systemami naziemnymi, lądowymi urządzeniami, które będą bezzałogowo operować również na lądzie. Jednocześnie wskazał, że ważne jest, aby pieniądze, które wypracowujemy wszyscy w Polsce jako podatnicy i zdobywamy jako środki europejskie, nie płynęły tylko jednokierunkowo za granicę.

- Jeśli wydajemy 5 proc. PKB to musimy zrobić wszystko, aby te pieniądze pracowały w maksymalnym wymiarze u nas w kraju - podkreślił.

Donald Tusk pokazał atrapy polskiego uzbrojenia. "Niech będą dla wszystkich memento"

- Ważne, aby te pieniądze pracowały też na rzecz polskiej nauki, która pracuje dla polskiej wojskowości, ale też dla prywatnych przedsiębiorstw, które produkują dla nas – nadmienił.

Premier przyznał też, że "z satysfakcją" obejrzał dziś pokazane mu atrapy. – Niech będą dla wszystkich was takim memento, że w Polsce można robić najlepsze, najnowocześniejsze rzeczy i że nie będziemy musieli tych naszych polskich pieniędzy wydawać za granicą, tylko u nas - wskazał.

Premier odniósł się jednocześnie do sytuacji, która miała miejsce w Pabianicach, kiedy to mówiąc o gigantycznych wydatkach na obronność, został zapytany o ustawę o asystencji osobistej. - Powstało pewne nieporozumienie, więc rozbrajając tę bombę, biję się w pierś. My, oczywiście, kontynuujemy prace nad naszym projektem ustawy. Projekt rządowy także będzie złożony w Sejmie, o sprawie pamiętamy - zapewnił.

Akty dywersji w Polsce. Zatrzymano 32 osoby

Nawiązując zaś jeszcze raz do bezpieczeństwa narodowego, Tusk skomentował dzisiejszą informację prokuratury o postawieniu zarzutów obywatelowi Kolumbii, który jest oskarżony o akty dywersji.

- Także w tym przypadku, tych prób dywersji, były one zrealizowane na bezpośrednie zlecenie służb rosyjskich. Kiedy mówimy o takich potrzebach, jak finansowanie uzbrojenia, kiedy mówimy o gigantycznym wysiłku naszych służb w ochronie granic i kiedy mówię o tym, że zagrożenie konfrontacją ze strony Rosji, ono będzie, niezależnie od tego, jak zakończy się konflikt w Ukrainie, ono jest oceniane przez wszystkich jako zagrożenia stałe i ono nie jest tylko przyszłością - mówił.

- W tej chwili mamy zatrzymane 32 osoby, podejrzane o współpracę z rosyjskimi służbami, które zlecały tym osobom albo akty dywersji, albo pobicia. (...) Jest Polak, są Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Kolumbijczyk i ta lista się nie wyczerpuje - dodał.

Premier stwierdził również, że "czas ogłosić prawdziwy alert dla wszystkich służb". - Nie mamy dziś wątpliwości, że aktywność rosyjska dotyczy także pewnych zorganizowanych środowisk politycznych i że destabilizacja sytuacji na granicach, próba paraliżowania pracy naszych służb bardzo blisko są tych drastycznych akcji dywersyjnych, jak próby podpaleń czy pobić - stwierdził, zapowiadając "bezwzględne" działania.