"Straty będą dotkliwe po obu stronach Atlantyku, ale lepsza trudna umowa handlowa niż bezsensowna wojna celna między sojusznikami" - napisał Donald Tusk, odnosząc się o umowy celnej między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi. Porozumienie zakłada 15-procentowy narzut na większość europejskich produktów wysyłanych do USA.

W niedzielę Stany Zjednoczone podpisały umowę z Unią Europejską, na mocy której ustanowiono stawkę ceł na 15 proc. W ramach porozumienia kraje UE mają zakupić również amerykański sprzęt wojskowy. Donald Tusk zareagował na te informację w mediach społecznościowych.

Donald Tusk o cłach na Unię Europejską: Straty będą dotkliwe

"Amerykańskie cła na europejskie produkty stały się faktem. Są o połowę niższe niż te zaproponowane przez prezydenta Trumpa w kwietniu, ale cieszyć się nie ma z czego. Według wstępnej oceny Polska może stracić ok. 8 mld złotych (groziło 15)" - napisał na platformie X Donald Tusk.

Premier podkreślił, że "straty będą dotkliwe po obu stronach Atlantyku". "Ale lepsza trudna umowa handlowa niż bezsensowna wojna celna między sojusznikami" - dodał Tusk.

USA narzucają 15-procentowe cła na UE

W niedzielę Donald Trump spotkał się z Ursulą von der Leyen, aby negocjować porozumienie ws. ceł na towary z Unii Europejskiej. Początkowo prezydent USA groził, że w wyniku braku porozumienia nałoży cła wynoszące 30 proc. Ostatecznie negocjacje zakończyły się ustaleniem stawki na poziomie 15 proc. - Umowa z UE jest największą umową w historii - przekazał po negocjacjach Donald Trump.

Dodał, że porozumienie przewiduje również inwestycje UE w USA o wartości 600 mld dolarów oraz zobowiązanie UE do znacznych zakupów amerykańskiego sprzętu wojskowej oraz energii. Unia Europejska nie nałoży ceł na import z USA. Niezmienna pozostała także stawka na stal - wciąż wynosi 50 proc.

Podczas rozmowy z mediami zarówno Trump jak i von der Leyen podkreślili, że umowa jest korzystana dla obu stron. - Stawka generalna to 15 proc. Do tego inwestycje, które pójdą na zakupy w Stanach Zjednoczonych. W gruncie rzeczy europejski rynek, liczący 140 milionów ludzi, jest otwarty. To dobra umowa - mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej.