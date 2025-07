Były premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair, został wezwany w 2003 roku do zwrotu ok. 10 tys. funtów (ok. 50 tys. złotych) za zniżki na ubrania od luksusowych marek - informuje serwis Independent. W jednym z opisanych przypadków kwota zniżki była znacznie wyższa, niż ta, którą wydał premier. Oficjele z Downing Street doradzali, żeby Blair zwrócił pieniądze ze względu na "spostrzeganie publiczne".