Nawet 12 nowych miast ma powstać w Wielkiej Brytanii do kolejnych wyborów- zapowiedział premier Keir Starmer, prezentując plan, który ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu mieszkaniowego. Wskazano około 100 potencjalnych lokalizacji. Rząd informuje, że ma być to największy program budowy mieszkań od czasów powojennych.

Obecny rząd tworzony od lipca 2024 roku przez Partię Pracę zapowiadał budowę 1,5 mln mieszkań do 2030 roku. Dziennik "The Guardian" wskazuje, że Wielka Brytania w ostatnich latach budowała zbyt mało domów, by zaspokoić wciąż rosnący popyt.

ZOBACZ: Nie mają ogrzewania w środku zimy. Administracja obwinia mieszkańców

Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że posiadanie mieszkania pozostaje "odległym marzeniem" dla wielu ludzi, co skutkuje "rozdźwiękiem między ciężką pracą a dorabianiem się", co podkopuje wiarę społeczeństwa w system.

Wielka Brytania zbuduje nowe miasta. "Chodzi o bezpieczeństwo i stabilność"

- Chodzi o coś więcej niż tylko cegły i zaprawę murarską. Chodzi o bezpieczeństwo i stabilność, jakie daje posiadanie własnego domu. Wiem, co to oznacza dla ludzi pracujących - dach nad głową był wszystkim dla naszej dorastającej rodziny - mówił Starmer.

Rząd rozważą około 100 lokalizacji dla nowych miast. Może powstać ich nawet 12 - podaje "The Guardian".

ZOBACZ: Wielka Brytania i Ukraina zawarły umowę o "100-letnim partnerstwie"

W każdym mieście może znaleźć się co najmniej 10 tys. mieszkań wraz z potrzebną infrastrukturą - podaje dziennik. Przy okazji budowy nowych miast rząd zobowiązał się do uproszczenia biurokracji i poszanowania środowiska.

Wielka Brytania zbuduje nowe miasta. "Piękne społeczności, przystępne cenowo"

Nowe miasta mają być "pięknymi społecznościami z przystępnymi cenowo mieszkaniami". Mają znaleźć się w nich przychodnie lekarskie, szkoły, dobrze rozwinięty transport publiczny. Zdaniem premiera mają być to miasta, "w których ludzie będą chcieli mieszkać". Co najmniej 40 proc. mieszkań ma być lokalami socjalnymi.

Premier nie wykluczył, że niektóre z nowych miast, które mają powstać w miejscach o największym popycie, mogą zostać zbudowane na terenach zielonych. Dodał jednak, że ministrowie w pierwszej kolejności będą wybierać tereny poprzemysłowe, tak, by spróbować ochronić piękno krajobrazu.