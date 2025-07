Lech Wałęsa udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie listu przesłanego przez Szymona Hołownię. Marszałek Sejmu umieścił w nim zaproszenie na uroczyste zaprzysiężenie na prezydenta RP Karola Nawrockiego. Były przewodniczący Solidarności odmówił udziału w wydarzeniu.

Lech Wałęsa uderza w Hołownię. "To polityczny szkodnik"

Jeszcze przed startem wyborów Wałęsa wzywał Hołownię, by ten wycofał się z wyścigu o fotel prezydenta i udzielił poparcia kandydatowi Koalicji Obywatelskiej Rafałowi Trzaskowskiemu. Teraz zdecydował się publicznie uderzyć w marszałka sejmu. W rozmowie z "Super Expressem" były prezydent Polski stwierdził, że "Szymon Hołownia to polityczny szkodnik. Trzeba się go pozbyć z polityki, z koalicji, bo on szkodzi rządowi Donalda Tuska".

Jego zdaniem Hołownia nie powinien zwoływać na 6 sierpnia Zgromadzenia Narodowego. On sam nie ma zamiaru pojawić się na tym wydarzeniu.

- Hołownia spotyka się z Kaczyńskim po nocach, spiskuje, nie wiadomo, czy on nie montuje czegoś z Kaczyńskim… Poza tym źle, że chce zwołać Zgromadzenie Narodowe na 6 sierpnia. To jest nie do pomyślenia! Nie powinien tego marszałek Hołownia robić, bo trzeba ponownie przeliczyć głosy z drugiej tury wyborów prezydenckich! - stwierdził w rozmowie z "SE".

Od momentu ogłoszenia wyników drugiej tury wyborów prezydenckich Lech Wałęsa nie może pogodzić się z ich rozstrzygnięciem. Były przewodniczący nie kryje rozczarowania wygraną Karola Nawrockiego i choć, jak twierdzi, "miał wybrać się w wewnętrzną emigrację w świat muzyki, przyrody, książek", nadal regularnie komentuje sytuację polityczną w kraju. Jego zdaniem w Polsce "upadła demokracja", a obywatele wybrali na prezydenta "sutenera i ćpuna".

Karol Nawrocki zdobył 10 mln 606 tys. 877 głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich i pokonał Rafała Trzaskowskiego, zdobywając 369 tys. 591 głosów więcej od kontrkandydata. To najmniejsza przewaga w historii wyborów w Polsce.

1 lipca Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdził ważność wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Prezes Izby Krzysztof Wiak wskazał, że duża liczba wniesionych protestów wyborczych nie zwiększyła wagi podniesionych w nich zarzutów, a tym samym nie miało to wpływu na ogólny wynik wyboru.

Karol Nawrocki buduje kancelarię. Są pierwsze nazwiska

Na początku czerwca prezydent elekt przekazał, że szefem jego Kancelarii zostanie dotychczasowy szef sztabu wyborczego Paweł Szefernaker z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zastępcą będzie dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski, a rzecznikiem Kancelarii zostanie dr Rafał Leśkiewicz.

Dodatkowo, w gabinecie znajdą się prof. Stanisław Cenckiewicz - jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a jego zastępcami będą generałowie Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś.

Za sprawy międzynarodowe będzie odpowiadał Marcin Przydacz (PiS). W Kancelarii pozostanie również Wojciech Kolarski, który pełni obecnie funkcję Szefa Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Andrzeja Dudy. Karol Nawrocki poinformuje w najbliższych dniach o kolejnych osobach, które dołączą do jego gabinetu.

Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego wobec Zgromadzenia Narodowego odbędzie się 6 sierpnia o godz. 10. Miejscem wydarzenia będzie Galeria w Sali Posiedzeń Sejmu RP.