Pilna konferencja Hołowni. Marszałek przyznał się do "błędu"

- Tak, przyznaję miejsce spotkania, które zaakceptowałem było błędem. Następnym razem będę je wybierał, wiedząc jakie to budzi emocje - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Tymi słowami polityk odniósł się do spotkania z przedstawicielami PiS, w tym z Jarosławem Kaczyńskim.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zorganizował w poniedziałek w południe konferencje prasową, na której tłumaczył powody jego ostatniego spotkania z politykami opozycji.

- Chcę, mogę i będę spotykał się, i będę rozmawiał z każdym, jeśli sprawa będzie dotyczyła Polski. (...) Dzisiaj taka rozmowa jest koniecznością. bez granic wyznaczanych przez polityczne plemiona - powiedział Hołownia.

Później polityk przyznał, że miejsce spotkania, czyli mieszkanie europosła Adama Bielana nie było właściwe. - Tak, przyznaję miejsce spotkania, które zaakceptowałem było błędem. Następnym razem będę je wybierał, wiedząc jakie to budzi emocje - tłumaczył.

Jak ustalił "Fakt", w nocy z czwartku na piątek pod blokiem europosła PiS Adama Bielana miał być widziany wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Pod budynkiem miała pojawić się też limuzyna, którą porusza się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Z kolei "Newsweek" przekazał, że w spotkaniu brał też udział Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu jeszcze tego samego dnia odniósł się do tych doniesień na platformie X. "Jestem jednym z niewielu polityków w Polsce, który - podkreślam - regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów" - napisał.

Hołownia spotkał się z politykami PiS. Kaczyński mówi o "dyskrecji"

W niedzielę do sprawy odniósł się sam prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Jeżeli chodzi o mnie, to nie będę mówił, że nie rozmawiałem, ale ponieważ mówiliśmy w pełnej dyskrecji, nie będę jej przerywał. Na pewno nie były to sprawy te, co do których niektórzy się domyślają - powiedział, nadmieniając, iż nie wie, dlaczego ta "dyskrecja została, można powiedzieć, gwałtownie przerwana".

Jego zdaniem "trzeba Polskę - to słowo jest całkowicie uzasadnione - ratować". - To, o tym, żeśmy rozmawiali - dodał Kaczyński, a dopytywany, czy osiągnął swój cel, odparł: - Mogę powiedzieć tak. To jest polityka, krok po kroku. Jak przejdziemy drogę, będę zadowolony.