Politolog z Uniwersytetu Civitas ocenił, że brak jedności w koalicji rządzącej może negatywnie wpłynąć na odbiór działań polityków.

- Mamy partnerów koalicji, którzy są zaskakujący w sensie swoich zachowań. Jak bumerang zwraca sprawa z marszałkiem, który spotkał się z politykami Prawa i Sprawiedliwości - przypomniał Maranowski

- Nie zapominajmy, że PSL również ma elastyczność koalicyjną i nie jest wcale takim stuprocentowo rzetelnym partnerem do rządu - stwierdził ekspert.

Dziennikarze Polsat News ustalili, że w poniedziałek o godz. 18:00 liderzy koalicji rządzącej spotkają się na rozmowy w warszawskiej willi premiera przy ul. Parkowej. Na spotkaniu ma zostać poruszona kwestia podziału stanowisk. Rekonstrukcja rządu ma polegać przede wszystkim na zakończeniu pracy przez kilku ministrów oraz połączeniu poszczególnych resortów.

W rozmowie z Radiem ZET wicepremier Krzysztof Gawkowski zdradził, że rekonstrukcja będzie trwać dwa dni. Prace będą prowadzone w środę i piątek. - Na dwa dni, bo trzeba raz, że ogłosić, a dwa konstytucyjnie przeprowadzić i powołać ministrów przez prezydenta - wskazał minister cyfryzacji.

Rekonstrukcja rządu. Ekspert ocenia: wyborcy oczekują sprawczości

Maranowski wskazał, że w jego opinii rząd nie rozpadnie się przed końcem kadencji. Mimo to realnym wyzwaniem może być znalezienie wspólnego języka z prezydentem elektem Karolem Nawrockim. - W takiej lub innej formie rząd nie odda prędko władzy, ale te relacje mogą być znacznie trudniejsze niż były do wyborów prezydenckich - przekazał ekspert.

Na antenie Polsat News Maranowski ocenił, że rząd powinien skupić się na realizacji swoich celów. Chodzi o obietnice wyborcze, dzięki którym koalicja rządząca doszła do władzy. - Z punktu widzenia przeciętnego Polaka i Polki najważniejsze jest to, czy rząd jest skuteczny i realizuje swoje cele - wskazał politolog.

- Polacy raczej nie widzą nadziei w rekonstrukcji rządu - ocenił Maranowski. - Wyborcy oczekują sprawczości - zaznaczył.

W trakcie poniedziałkowej rozmowy poruszony został także wątek sytuacji na polskich granicach. Chodzi m.in. o patrole obywatelskie, które są prowadzone pod szyldem Ruchu Obrony Granic, kierowanego przez Roberta Bąkiewicza. Maranowski wskazał, że mobilizacja na granicach "nie ma wyłącznie charakteru obywatelskiego, ale jest sterowana politycznie".

- Jest pewną formą paniki moralnej, która jest zjawiskiem znanym i polega na tym, że pewne rzeczy zaczynają urastać do bardzo poważnych problemów - mówił ekspert. - Oczywiście nie można bagatelizować problemów związanych z migracją, ale pytanie, na ile one są faktycznie i obiektywnie istotne i czy się zmieniły w ciągu roku, czy dwóch, czy trzech ostatnich lat - kontynuował politolog.

Napływ migrantów do Polski. Maranowski: nie ma większych problemów

Pod koniec rozmowy Maranowski powiedział, że dane statystyczne nie wskazują na to, żeby Polska miała poważny problem z migrantami. - Z jednej strony problemy z migracją są ważne i powinniśmy je rozwiązywać, natomiast - patrząc obiektywnie - nie ma większych problemów, niż mieliśmy rok temu czy dwa lata temu - wskazał ekspert.

- Wydaje mi się, że rząd nie do końca potrafi radzić sobie z narracją dotyczącą migracji. Fantastycznie robi to Prawo i Sprawiedliwość, wykorzystując część środowisk narodowych jako alternatywę wobec ewentualnych rządów z Konfederacją, które są najbardziej prawdopodobne, jeśli chodzi o to, co się może dziać w ciągu następnych dwóch lat - podsumował Maranowski.