Kiedy rekonstrukcja rządu? Tusk wskazał datę

Oprócz tego Tusk został zapytany o sytuację na granicy z Niemcami i doniesień o przerzucaniu nielegalnych migrantów do Polski. - Trzeba oddzielić dwie sprawy. Jedna wyjątkowa paskudna. To są akcje, które mają pokazać, że Polska jest zalewana nielegalnymi migrantami ze strony zachodniej. To jest nieprawda - powiedział.

Tusk o sytuacji na granicy. "Zwróciłem się do rządu niemieckiego"

- Są przypadki, które w tej chwili badamy szczegółowo. Zwróciłem się także do rządu niemieckiego i osobiście do kanclerza Merza z informacją, że każdy taki przypadek będzie badany, a konsekwencją tego będzie niewpuszczenie nikogo także ze strony niemieckiej - podkreślił.

Więcej informacji wkrótce.

