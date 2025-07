Gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w programie "Najważniejsze pytania" na antenie Polsat News był prof. Maciej Gdula, były polityk Nowej Lewicy i wiceszef resortu edukacji.

Socjolog pytany był m.in. o kondycji rządu Donalda Tuska i spodziewaną rekonstrukcję jego gabinetu. Nie szczędził przy tym krytycznych słów pod adresem dawnych koleżanek i kolegów.

Gdula o koalicji rządowej. "Wygrywa strategia cwaniacka"

Wykładowca akademicki stwierdził, że problemem tego rządu są ambicje poszczególnych polityków, którzy reprezentują różne ugrupowania współtworzące koalicję. Stwierdził, że za dużo jest gry na siebie, a za mało gry zespołowej.

- Ja uważam, że to problem całej koalicji, że wygrywa strategia cwaniacka. Tzn. kto własnie zagra znaczoną kartą będzie miał lepiej.

Poszczególni politycy też się oczywiście wybijają. Na przykład Pełczyńska-Nałęcz (minister funduszy - red.), ona też stara się ugrać coś dla siebie kosztem konfliktu z Lewandowskim (wiceminister rozwoju - red.). Moim zdaniem tam nie chodzi o stosunek do deweloperów czy parkingi. Chodzi o wizerunek, kto jest słuszniejszy, kto jest bardziej po stronie ludzi - stwierdził Gdula.

ZOBACZ: Minister Pełczyńska-Nałęcz o uchwale rządu: Było to niepotrzebne

"Kwaśniewski na premiera". Gdula o rekonstrukcji

Prof. Gdula powiedział w programie, że sama rekonstrukcja nie poprawi wizerunku koalicji, ponieważ brakuje jej "charyzmatycznego przywództwa".

- Ten rząd musi się na nowo wymyślić i pytanie, czy premier jest do tego zdolny, bo on musi opowiedzieć, że jest w stanie rządzić przez dwa lata, skutecznie przeprowadzać ważne zmiany. Tak rządzić, by Polacy byli zadowoleni przez dwa lata i jest w stanie obronić władzę za w 2027. To, co te ostatnie miesiące pokazały to, że ten rząd nie ma charyzmatycznego przywództwa i w tej koalicji jets nie najlepiej z dostarczaniem dumy - stwierdził były polityk.

- Tego, mam wrażenie, żadna partia nie dowozi. Uważa, że jak wbije szpilę to będzie wystarczające, a nie ma tego poczucia dumy. Ja bym chciał patrzeć na rząd i powiedzieć: tak to mój rząd - dodał.

Nie wykluczył, że koalicja powinna rozważyć zmianę premiera. Wskazał byłego prezydenta jako potencjalnego kandydata.

- Pytanie, czy ktoś nowy nie powinien stanąć na czele rządu. Ja miałem taki wariacki pomysł, że to powinien być Aleksander Kwaśniewski - zasugerował socjolog.