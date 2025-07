Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, opublikowanym w czwartek w Dzienniku Ustaw, czasowe kontrole graniczne będą prowadzone przez 30 dni - do 5 sierpnia. W tym czasie na granicy z Niemcami działały będą 52 przejścia graniczne, z czego w 16 miejscach będą prowadzone kontrole stałe. Z kolei na granicy z Litwą wytypowano 13 miejsc prowadzenia kontroli, z czego w dwóch miejscach będą prowadzone kontrole stałe - w dawnych przejściach granicznych Budzisko i Ogrodniki.

Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, który przebywa na granicy w Budzisku powiedział dziennikarzom, że tuż po północy pierwsze samochody zostały skontrolowane.

- Podróżni nie byli zaskoczeni kontrolą. Nasze kontrole odbywają się sprawnie i szybko. To jest kwestia kilku minut - poinformował Bura.

ZOBACZ: Polacy dostali alert RCB. Od poniedziałku kontrole na granicach

Czasowe kontrole graniczne. Zatrzymano imigrantów z Afganistanu

Dodał, że tuż przed północą jeden z patroli zatrzymał kuriera, który próbował przewieźć do Polski nielegalnych migrantów.

- Granica z Litwą. Zatrzymany obywatel Estonii przewożący 4 nielegalnych migrantów, prawdopodobnie obywateli Afganistanu. Trwają czynności - podała w komunikacie na X Straż Graniczna.

Województwo podlaskie od kilku dni przygotowywało się do wprowadzenia zapowiadanych przez rząd czasowych selektywnych kontroli na granicy litewskiej. Służby państwowe dostosowały specjalne tablice o zmiennej treści, zainstalowały mobilne kontenery do dokonywania odpraw i oznaczyły punkty kontroli granicznej. Powstała także nowa organizacja ruchu.

"Bezpieczeństwo państwa i jego obywateli jest najważniejsze i po to jest ta decyzja o selektywnej kontroli na granicy" - powiedział wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.

ZOBACZ: Kulisy decyzji o kontroli na granicach. "Niemcy zmieniły praktykę"

Szef MSWiA: Kontrole jak najmniej uciążliwe dla obywateli

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak zapewnił w sobotę w Budzisku, że kontrole mają wzmocnić bezpieczeństwo, ale nie utrudniać życie mieszkańcom, turystom czy przedsiębiorcom korzystającym ze strefy Schengen. Będą one obowiązywały przez 30 dni, ale rząd nie wyklucza, że może przedłużyć ten okres.

- Uczynimy wszystko, aby te wyrywkowe kontrole były jak najmniej dotkliwe dla obywateli Polski, Litwy i obywateli Unii Europejskiej - zapewnił szef MSWiA.

Wyjaśnił, że podczas kontroli sprawdzane będą tylko te pojazdy, które budzą podejrzenie, że mogą w nich przejeżdżać nielegalni migranci.

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że podjął decyzję o przywróceniu kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Wyjaśnił, że jest to konieczne, aby zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów.

ZOBACZ: Wracają kontrole na granicach. Premier Donald Tusk ogłosił decyzję