Ponad 75 proc. badanych uważa, że partia Szymona Hołowni się rozpadnie - wynika z najnowszego sondażu. Co więcej, zarówno wyborcy koalicji rządzącej, jak i opozycji są ze sobą zgodni. Szanse na przetrwanie Polski 2050 widzi kilkanaście proc. ankietowanych.

"Czy Pani/Pana zdaniem ugrupowanie Szymona Hołowni rozpadnie się?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski.

Według 23,9 proc. ankietowanych zdecydowanie tak się stanie. 51,9 proc. badanych wybrało odpowiedź "raczej tak". Oznacza to, że łącznie 75,8 proc. pytanych nie wierzy w przetrwanie ugrupowania Hołowni.

13 proc. badanych stwierdziło, że Polska 2050 się nie rozpadnie. Spośród nich 10,7 proc. zakłada, że raczej to się nie stanie, a 2,7 proc., że na pewno tak nie będzie. Pozostałe 10,8 proc. osób nie wiedziało lub nie miało zdania na ten temat.

Sondaż. Polacy o przyszłości partii Szymona Hołowni

Twórcy badania podzielili także uczestników według ich politycznych preferencji. Wśród zwolenników koalicji rządzącej 80 proc. badanych jest przekonanych o rozpadzie Polski 2050. Zdecydowanych jest 20 proc., a 60 proc. uważa, że raczej tak się stanie.

10 proc. uważa, że "raczej" do rozłamu partii Szymona Hołowni nie dojdzie. Według 5 proc. tak się stanie. 5 proc. nie ma zdania.

Sondaż. Szanse Polski 2050 według wyborców opozycji

Z kolei spośród wyborców opozycji 28 proc. sądzi, że zdecydowanie dojdzie do rozpadu Polski 2050, 52 proc. tak przypuszcza, ale nie ma pewności. 11 proc. respondentów wskazało odpowiedź "raczej nie". Jak czytamy, nikt nie zdobył się natomiast na stuprocentową pewność, że tak się nie stanie. 9 proc. nie zna odpowiedzi.

21 proc. pozostałych wyborców sądzi, że dojdzie do rozpadu, a 41 proc. tak przypuszcza. 11 proc. daje jeszcze szansę ugrupowaniu na przetrwanie. 4 proc. ma pewność, że partia przetrwa. 23 proc. w tej grupie badanych nie wie, co będzie lub o co pytali ankieterzy.

Badanie przeprowadzone zostało przez United Surveys by Ibris w dniach 11-13 lipca na grupie dorosłych 1000 Polaków z miejscowości o zróżnicowanej liczbie mieszkańców, reprezentujących różne grupy zawodowe i środowiska. Uczestników sondażu pytano za pośrednictwem sieci i rozmów telefonicznych.