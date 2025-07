W niedzielę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego kraju ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami. Najbardziej zagrożone jest woj. śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i łódzkie. Tam miejscami prognozuje się deszcz do 50 mm i wiatr do 80 km/h. W porywach powieje jeszcze mocniej.

Burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm wystąpią w woj. śląskim oraz w znacznej części woj. świętokrzyskiego. Alerty obejmą również północną część woj. małopolskiego, północno-zachodnią część woj. podkarpackiego i południowe krańce woj. łódzkiego.

W związku z niepokojącymi prognozami ostrzeżenie wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Dziś i w nocy (13/14.07) możliwe gwałtowne burze z silnym wiatrem. Przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty pogodowe".

Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie województw: małopolskiego; podkarpackiego; śląskiego; świętokrzyskiego; łódzkiego.

Pogoda, gdzie jest burza? Ostrzeżenia dla całego kraju

IMGW ostrzega, że punktowo w wyniku kumulacji opadu możliwe sumy osiągną około 50 mm. Porywy wiatru wyniosą do 75 km/h, miejscami do 85 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 70 proc. Ostrzeżenia II stopnia zaczną obowiązywać o godz. 13 i potrwają do godz. 2 w nocy.

ZOBACZ: Pogoda długoterminowa. Lipiec w Polsce rysuje się spektakularnie

Reszta kraju została objęta alertami I stopnia przed burzami. Prognozowanym burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może padać grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 75-80 proc. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 13 do godz. 21 w zachodniej części kraju, a na pozostałym obszarze do godz. 2 w nocy. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

WIDEO: Prognoza pogody - 13 lipca 2025 - rano

W nocy prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, początkowo także z gradem. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 15 mm, a na południu i południowym wschodzie do 25 mm.

Z kolei w poniedziałek zapowiadane jest duże zachmurzenie. z przelotnymi opadami deszczu, miejscami wystąpią burze, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 10-15 mm, na wschodzie i północy do 20-25 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. C, 23 st. C na północy do 27 st. C, 28 st. C na południu.