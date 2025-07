Pogoda długoterminowa. Lipiec w Polsce rysuje się spektakularnie

W piątek Polska południowo-wschodnia pozostaje jeszcze pod wpływem zatoki niżu znad Karpat w strefie pofalowanego frontu chłodnego, który wypchnął upalne powietrze zwrotnikowe z naszego kraju.

Do soboty ośrodek wyżowy przesunie się nad Ukrainę, a my pozostaniemy pod jego wpływem. Z południowego-zachodu napływać do nas będzie cieplejsze i umiarkowanie wilgotne powietrze polarno-morskie pochodzenia zwrotnikowego.

Pogoda długoterminowa. Przed nami chłodniejszy tydzień

Niedziela przyniesie mieszkańcom kraju sporo chmur - zachmurzenie będzie na ogół duże. Na północnym zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu, a w centrum mogą wystąpić również burze. Termometry pokażą od 24 do 31 st. C.

W poniedziałek czeka nas bardziej zmienna pogoda z przejaśnieniami, ale wciąż pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura będzie już niższa, od 20 do 23 st. C., co przyniesie chwilowe wytchnienie po niedzielnym upale.

We wtorek znów przeważać będzie duże zachmurzenie. Deszcz spodziewany jest niemal w całym kraju, z wyjątkiem południowo-wschodnich regionów. Burze mogą pojawić się na północnym wschodzie i południowym zachodzie. Maksymalna temperatura wyniesie od 18 do 22 st. C.

Środa zapowiada się z dominującym dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu niemal w całym kraju - jedynie w centrum może być nieco spokojniej. Na północy spodziewane są również burze. Termometry pokażą od 15 do 22 st. C.

Prognoza pogody na lipiec. Kolejna fala upałów zmierza do Polski

W kolejnym tygodniu upały wrócą jednak do Polski. Już w poniedziałek 14 lipca słupki rtęci pokażą nawet 30 stopni, a we wtorek temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 31 stopni.

Później zrobi się jeszcze bardziej gorąco - jak wynika z długoterminowej prognozy pogody Polsat News - w środę i czwartek na termometrach ujrzymy nawet 33 st. C.

Fala upałów zostanie z nami co najmniej do weekendu 19-20 lipca. Na sobotę meteorolodzy prognozują od 20 do 31 st. C., a w niedzielę słupki rtęci wzrosną do 32 stopni.

Długoterminowa prognoza pogody