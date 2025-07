"Na wschodnich rubieżach naszego nadleśnictwa trwa walka z barszczem Sosnowskiego. To bardzo niebezpieczna roślina nie tylko dla człowieka" - poinformowało w mediach społecznościowych nadleśnictwo Tomaszów.

Roślina potocznie nazywana jest "zemstą Stalina". Została sprowadzona do Polski w latach '50 z Kaukazu.

Barszcz Sosnowskiego groźny dla zdrowia. "Zawiera toksyczne furanokumaryny"

"Oprócz tego, że zawiera toksyczne furanokumaryny, jest też rośliną w naszych warunkach silnie ekspansywną, wypiera rodzime gatunki roślin" - ostrzega nadleśnictwo.

"Walczymy z nim na uprawach leśnych, uderzając tam gdzie najbardziej zaboli - w korzeń barszczu. Pozwoli to wyhamować jego ekspansję do momentu, gdy uprawy bukowe dojdą do zwarcia. A gdy to się stanie, młode buki tak silnie zacienią glebę, że barszcz już nie da sobie tam rady" - dodaje.



Praca przy usuwaniu roślin jest bardzo niebezpieczna. Pracownicy nadleśnictwa używają do niej specjalnych kombinezonów. "Sok barszczu, w połączeniu ze światłem słonecznym, powoduje oparzenia skóry" - wyjaśniają leśnicy.

Usuwanie barszczu Sosnowskiego. Kluczowy termin

Jak zaznaczają w przy usuwaniu ważny jest termin wykonania tych zabiegów. "Najważniejsze, żeby osobniki barszczu nie zdołały zawiązać nasion, dlatego ten zabieg wykonujemy w momencie, kiedy kwitnie. Dzięki temu też łatwe jest zlokalizowanie osobników w leśnym gąszczu" - czytamy we wpisie nadleśnictwa.

Dodano, że mechaniczne metody zwalczania barszczu nie należą do najskuteczniejszych, ale pomogą wyprowadzić bukowe uprawy do momentu, kiedy barszcz przestanie im zagrażać.



"Uważajcie w waszych wędrówkach na barszcz Sosnowskiego. To roślina bardzo niebezpieczna dla naszego zdrowia!"- zaapelowali na koniec leśnicy.