Nowa odmiana barszczu Sosnowskiego. Bezwzględnie unikaj kontaktu

Ostrzeżenia o pojawieniu się w Polsce barszczu Sosnowskiego pojawiają się co roku. Jednak coraz częściej można również usłyszeć o barszczu Mantegazziego - należącego do tej samej rodziny. Nie bez powodu. Należy natychmiast zgłaszać jego pojawienie się na danym terenie oraz bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt z tą rośliną.

Barszcz Mantegazziego z wyglądu może przypominać nasz rodzimy barszcz zwyczajny, jednak w przeciwieństwie do niego jest gatunkiem toksycznym i inwazyjnym. Kwitnie od czerwca do przełomu lipca i sierpnia. Ma silną, dosyć grubą łodygę o charakterystycznych fioletowych plamach, a jego wysokość sięga od 2 do nawet 5 metrów.

Niewielkie kwiaty są białe lub różowe, układają się w duże kwiatostany o parasolowatym kształcie (dla niewprawnego oka mogą przypominać duży koper). Co się stanie, jeśli mimo wszystko nie rozpoznamy zagrożenia i dojdzie do kontaktu z tą rośliną? Wyjaśniamy.

Wikipedia (GFDL 1.2) Barszcz Mantegazziego

Dlaczego barszcz Mantegazziego jest tak niebezpieczny?

Barszcz Mantegazziego jest groźny, ponieważ jego sok, pyłki oraz olejki eteryczne zawierają w sobie związki z grupy furanokumaryn, które w kontakcie ze skórą, a następnie pod wpływem promieniowania UV, powodują silne, bolesne oparzenia II i III stopnia oraz pęcherze i rumień, które po czasie przekształcają się w widoczne blizny.

ZOBACZ: Trujące rośliny, na które trzeba uważać latem. Lista może zaskoczyć

Zmiany mogą się utrzymywać przez kilka godzin lub dni, a blizny pozostawać widoczne nawet do kilku miesięcy lub nie zniknąć w ogóle. Objawy zależą od wrażliwości każdego organizmu, ale zazwyczaj pojawiają się już po trzydziestu minutach, maksymalnie do dwóch godzin od momentu, w którym doszło do kontaktu z trującą rośliną. Im wyższa temperatura, nasłonecznienie i wilgotność powietrza, tym szybciej następuje podrażnienie skóry.

Czy bezpośredni kontakt z barszczem Mantegazziego jest niebezpieczny dla wszystkich?

Dotykanie rośliny lub bezpośrednie wdychanie jej pyłków jest niebezpieczne dla wszystkich, ponieważ wywołuje silne reakcje fototoksyczne, podrażnienia dróg oddechowych, a czasem również oczu.

Może powodować zapalenie spojówek, nudności, wymioty oraz bóle głowy. Jest to jednak szczególnie niebezpieczne dla alergików, osób z osłabioną odpornością, chorujących na choroby przewlekłe, osób starszych oraz dzieci.

Pierwsza pomoc po kontakcie z barszczem Mantegazziego

W przypadku kontaktu z barszczem Sosnowskiego lub Mantegazziego należy natychmiast przemyć skórę letnią wodą z mydłem oraz unikać ekspozycji na słońce przez minimum 48 godzin. Warto również zmienić ubranie, a potencjalnie zanieczyszczone od razu wyprać, aby zniwelować ryzyko pozostawienia na nim pyłków lub soku z rośliny.

W razie poważnych lub niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem. To samo dotyczy sytuacji, w której z rośliną kontakt miał nasz pupil lub zwierzę gospodarskie – nie zwlekajmy z pomocą i ewentualną wizytą u weterynarza.

Pojawienie się tej toksycznej rośliny należy zgłosić np. pod całodobowy numer alarmowy straży miejskiej 986!

WIDEO: "Trzeba mniej wydawać na głupoty". S. Mentzen o budżecie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl