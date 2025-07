- To rodzaj politycznego influencera, aktora politycznego, a ostatecznie komika - mówił Viktor Orban opisując Wołodymyra Zełenskiego. Polityk ponownie uderzył w ukraińskiego prezydenta twierdząc m.in., że nie jest on faktyczną głową państwa, a jedynie odtwórcą takiej roli.

Premier Węgier opisywał swoje relacje z Wołodymyrem Zełenskim na łamach kanału Youtube - Patriota. W trakcie wywiadu polityk został zapytany o to, jak ocenia ukraińskiego prezydenta i jak wyglądają ich spotkania.

Viktor Orban bez ogródek stwierdził, że traktuje ukraińskiego przywódcę jako "komika", a nie prezydenta.

- Pojawił się nowy typ polityka (…) Spotkałem się z tym po raz pierwszy. Jak powinniśmy to nazwać? Cóż, to rodzaj politycznego influencera, aktora politycznego, a ostatecznie komika. Kogoś, kto znalazł się w sytuacji, do której jego przeszłość go nie przygotowała, nie wyszkoliła. Mimo to postanowił przyjąć rolę prezydenta i w istocie odgrywa rolę prezydenta - stwierdził.

Węgry. Viktor Orban o relacji z Wołodymyrem Zełenskim

W dalszej części rozmowy szef rządu w Budapeszcie został zapytany o bezpośrednie rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim.

ZOBACZ: "Ukraińskie służby miały wpłynąć na wybory". Orban oskarża Kijów o wrogie działania

Viktor Orban przyznał, że próbował rozmawiać "głębiej, o głębszych relacjach", jednak nie było to możliwe ze względu na brak politycznego przygotowania współrozmówcy.

- Zrozumiałem, że to nie działa, że tak naprawdę siedzę przed komikiem - podkreślił.

To nie pierwszy raz, gdy Viktor Orban otwarcie atakuje Wołodymyra Zełenskiego. Pomiędzy politykami kilkukrotnie dochodziło do ostrych wymian zdań m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych.