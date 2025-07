- Ukraina rozmieściła na Węgrzech służby, aby wpłynąć na wybory parlamentarne w 2026 roku - powiedział premier Węgier Viktor Orban. Zaznaczył, że planem było wyniesienie do władzy proukraińskiego rządu. - Ma on zatwierdzić przystąpienie Kijowa do Unii Europejskiej - wyjaśnił, dodając, że aktywność służb ukraińskich na Węgrzech "jest stała".