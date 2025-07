"To nie była rozmowa o bieżącej polityce". Bielan o nocnym spotkaniu Hołowni z Kaczyńskim

- To była rozmowa o kwestiach geopolitycznych (...) a nie o bieżącej polityce - powiedział w rozmowie z Polsat News europoseł PiS Adam Bielan. Od kilku dni media żyją nocnym spotkaniem marszałka Sejmu Szymona Hołowni z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu należącym do europarlamentarzysty.

Europoseł Adam Bielan zabrał głos na temat spotkania, do którego doszło w jego mieszkaniu. Na nieformalnej kolacji pojawili się: marszałek Sejmu Szymon Hołownia, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński i sam europoseł wraz z małżonką.

- To była rozmowa o kwestiach geopolitycznych, metapolitycznych, a nie o bieżącej polityce - stwierdził w rozmowie z Polsat News Adam Bielan. Dodał, że nie widzi żadnej sensacji w spotkaniu marszałka Sejmu z prezesem największego klubu parlamentarnego. Potwierdził też, że było to drugie nieformalne spotkanie obu polityków.

Adam Bielan: Jeden z gości przyniósł książkę historyczną

Jak wyjaśnił Bielan na spotkaniu rozmawiano m.in. o książce historycznej, której autor opisuje przyczyny rozbiorów pierwszej Rzeczpospolitej. Europoseł powiedział, że "przyniósł ją jeden z gości".

Polityk PiS nie chciał jednak potwierdzić wprost, czy Kaczyński zaproponował Hołowni na kolacji wyjście Polski 2050 z rządu Donalda Tuska i współpracę z PiS.

- Po wyborach prezydenckich prezes Kaczyński mówił o koncepcji rządu technicznego. Te propozycje padały publicznie, nie musiały być składane w żaden tajny sposób - dodał.

Na pytanie, czy Szymon Hołownia "ma dość tego rządu", odpowiedział, że nie jest upoważniony do wypowiadania się w imieniu szefa Polski 2050.

Adam Bielan: Mam podejrzenie, że to Donald Tusk ujawnił spotkanie

Gospodarz głośnego spotkania zabrał też głos na temat wycieku informacji o tym wydarzeniu do mediów. Stwierdził, że za przeciek odpowiada premier Donald Tusk, a wykorzystał do tego funkcjonariuszy SOP, którzy chronią Hołownię.

- To co w tej sprawie jest bulwersujące i mam na to wiele poszlak, że to Donald Tusk ujawnił paparazzi (...) fakt, że to spotkanie się odbywa. Mógł to wiedzieć oczywiście tylko ze strony SOP-u - powiedział Bielan.

Nocne spotkanie Szymona Hołowni z politykami PiS

Jak ustalił "Fakt", w nocy z czwartku na piątek pod blokiem europosła PiS Adama Bielana miał być widziany wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Pod budynkiem miała pojawić się też limuzyna, którą porusza się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Z kolei "Newsweek" przekazał, że w spotkaniu brał też udział Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu jeszcze tego samego dnia odniósł się do tych doniesień na platformie X. "Jestem jednym z niewielu polityków w Polsce, który - podkreślam - regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów" - napisał.

W niedzielę do sprawy odniósł się Jarosław Kaczyński. - Jeżeli chodzi o mnie, to nie będę mówił, że nie rozmawiałem, ale ponieważ mówiliśmy w pełnej dyskrecji, nie będę jej przerywał. Na pewno nie były to sprawy te, co do których niektórzy się domyślają - powiedział, nadmieniając, iż nie wie, dlaczego ta "dyskrecja została, można powiedzieć, gwałtownie przerwana".