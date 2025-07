W piątkowe popołudnie na przedmieściach Aten zamordowany został 43-letni mężczyzna. Grecka policja ustaliła tożsamość ofiary - to 43-letni profesor z Polski.

ZOBACZ: Potężne burze przejdą nad Polską. Pilny alert RCB

- O godz. 16:15 43-letni polski profesor z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley w USA szedł ulicą Eirinis do domu swojej byłej żony, kiedy podszedł do niego nieznany mężczyzna w masce, który następnie wyciągnął radziecką broń - pistolet Makarowa lub Tokariewa - pociągnął za spust i strzelił do swojej ofiary pięć razy - relacjonuje Alexander Pasiatas, prawnik byłej żony polskiego profesora, cytowany przez serwis en.parapolitika.gr.

Grecja. Zamordowano polskiego profesora

Nagrania z monitoringu mają również wskazywać, że zabójca działał ze wspólnikiem.

Po dokonaniu morderstwa zamaskowany mężczyzna zbiegł z miejsca zbrodni, ale kilka metrów dalej kamery uchwyciły moment, w którym wsiada do samochodu na fotel pasażera. Ponadto na nagraniach miała zostać uchwycona trasa ucieczki mężczyzny i jego wspólnika.

Grecka policja prowadzi czynności w celu ustalenia przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.