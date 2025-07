W związku z prognozowanymi ulewami oraz burzami, jakie spodziewane w większej części kraju rozesłano Rządowe Centrum Ostrzegania rozesłało alert.

Pogoda. Ulewy i burze nad Polską. Alert RCB

"Uwaga! 08-10.07 prognozowane intensywne, nawalne opady deszczu. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Słuchaj poleceń służb i śledź komunikaty pogodowe."

Alert RCB obowiązuje dla województwa:

woj. łódzkiego;

woj. małopolskiego;

woj. mazowieckiego;

woj. śląskiego;

woj. świętokrzyskiego;

woj. lubelskiego (powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łukowski, opolski, puławski, radzyński, rycki);

(powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łukowski, opolski, puławski, radzyński, rycki); woj. opolskiego (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, prudnicki, strzelecki, kluczborski, nyski, Opole, opolski);

(powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, prudnicki, strzelecki, kluczborski, nyski, Opole, opolski); woj. podkarpackiego (powiaty: dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski);

(powiaty: dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski); woj. podlaskiego (powiaty: kolneński, Łomża, łomżyński, zambrowski);

(powiaty: kolneński, Łomża, łomżyński, zambrowski); woj. warmińsko-mazurskiego (powiaty: działdowski, nidzicki, piski, szczycieński).

Rządowe Centrum Ostrzegania przekazało także, że w związku z gwałtownymi burzami istnieje zagrożenie powodziami i lokalnymi podtopieniami. W momencie, gdy zaistnieje takie ryzyko należy: słuchać aktualnych komunikatów, przenieść się na wyższe kondygnacje budynku, zadbać o naładowanie elektroniki, zabezpieczyć budynek oraz pojazdy i powiadamiać służby, gdy sytuacja zrobi się niebezpieczna.

Prognoza pogody. Ostrzeżenia IMGW

Przed deszczem i burzami ostrzeżenia wydał także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia czerwone, czyli trzeciego stopnia obowiązują dla województw:

łódzkiego,

śląskiego,

mazowieckiego,

opolskiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego.

Na zagrożonych terenach prognozowane są ulewne opady deszczu od 40 mm do 60 mm, miejscami do 80 mm, wiatr w porywach do 85 km/h oraz grad. W nocy z 8 na 9 lipca przewiduje się opady w wysokości od 15 mm do 25 mm, w czasie burz do 40 mm. W późniejszych dniach opady nie przekroczą 35 mm.

Ostrzeżenia będą w obowiązywać od godziny 20:00 we wtorek do godziny 8:00 rano w czwartek.

Alert drugiego stopnia obowiązuje dla części województwa:

mazowieckiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego,

warmińsko-mazurskiego,

lubelskiego,

podlaskiego,

podkarpackiego,

opolskiego,

dolnośląskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym obejmą tylko część województwa łódzkiego i śląskiego, a także zachodnie krańce woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Prognozowana jest suma opadów od 80 mm do 100 mm. Miejscami nawet do 140 mm. W nocy z 8 na 9 lipca IMGW prognozuje opady w wysokości od 25 mm do 50 mm. W środę w ciągu dnia spadnie od 30 mm do 50 mm, a w nocy z 9 na 10 lipca, od 10 mm do 30 mm.

Alerty II i III stopnia także będą obowiązywały od godziny 20:00 we wtorek do godziny 8:00 rano w czwartek.

Temperatura we wtorek wyniesie od 18 st. C na południowym zachodzie i nad samym morzem, 23 st. C w centrum, do 28 st. C na wschodzie; w rejonach podgórskich Sudetów od 13 st. C do 16st. C. W środę termometry pokażą od 13 st. C miejscami na południu, 15 st. C, 18 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 23 st. C na krańcach wschodnich i na zachodzie; na obszarach podgórskich Karpat miejscami 11 st. C.

Tysiące interwencji w całym kraju

Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński przekazał, że minionej nocy odnotowano 2200 interwencji straży pożarnej.

"Straż Pożarna prowadziła intensywne działania ratownicze w wielu regionach kraju. Interwencje dotyczyły przede wszystkim usuwania skutków silnego wiatru, intensywnych opadów deszczu oraz lokalnych podtopień" - napisał w mediach społecznościowych.

Wyliczył, że w "ciągu doby odnotowano 2200 interwencji, w tym: województwo podkarpackie - 1200 zdarzeń, województwo małopolskie - 500 zdarzeń, województwo lubelskie - 300 zdarzeń".

"Na Podkarpaciu gdzie sytuacja jest najpoważniejsza działaniami kieruje zastępca Komendanta Głównego Straży Pożarnej nadbryg. Paweł Frysztak" - wyjaśnił Dobrzyński. Rzecznik zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie wychodzenia z domu w czasie burz oraz śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych i ostrzeżeń RCB.