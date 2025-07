Polacy dostali Alert RCB. Od poniedziałku kontrole na granicach

Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z przywróceniem tymczasowej kontroli na granicy z Niemcami i Litwą, na telefony komórkowe Polaków przesłany został Alert RCB.

Wracają kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Alert RCB

"Od 7 lipca wprowadzona zostaje kontrola Straży Granicznej na granicy z Niemcami i Litwą (wjazd do Polski)" - przeczytamy w dostarczonej wiadomości. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśliło, że Alert RCB został uruchomiony na terenie całego kraju.

ZOBACZ: Kulisy decyzji o kontroli na granicach. "Niemcy zmieniły praktykę"

Wiadomość odnosi się do niedawnej decyzji premiera Donalda Tuska, który ogłosił, że postanowiono przywrócić kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Ograniczenie będzie obowiązywało od 7 lipca do 5 sierpnia.

Niemcy przywróciły kontrole na granicach 16 października 2023 roku. Ich decyzja dotyczy granic z Francją, Luksemburgiem, Belgią, Holandią, Danią, Austrią, Szwajcarią, Czechami i Polską. Głównym powodem miało być istnienie szlaku migracyjnego przez Białoruś i Polskę w głąb Unii Europejskiej. Na ten moment RFN zakłada, że kontrole będą prowadzone do 15 września.

Zmiana organizacji ruchu w związku z kontrolami. GDDKiA o szczegółach

Jak zapowiedział szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak, na dwujezdniowych drogach prowadzących do 14 przejść granicznych z Niemcami oraz Litwą wprowadzona zostanie wprowadzona specjalna organizacja ruchu. W związku z powrotem tymczasowych kontroli zostaną one zwężone do jednego pasa.

ZOBACZ: Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Zapowiadają specjalną organizację ruchu

Dyrektor GDDKiA uściślił, że informacja o tych utrudnieniach będzie przekazywana wcześniej za pomocą sygnalizacji i znaków. Dodatkowo "cały potok ruchu" ma zostać skierowany na specjalnie wyznaczone miejsca obsługi podróżnych, gdzie funkcjonariusze Straży Granicznej będą selektywnie wybierać pojazdy do kontroli.

Woźniak zapewnił, iż zmiany "w jak najmniejszym stopniu" utrudnią ruch, a w jak największym - zapewnią bezpieczeństwo zarówno kierowcom, jak i funkcjonariuszom prowadzącym kontrole. Zmiany wejdą w życie wraz z rozpoczęciem obowiązywania kontroli na granicach.

wb / polsatnews.pl