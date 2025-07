W piątek Radio ZET i "Newsweek" podały, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia odwiedził w prywatnym mieszkaniu jednego z najważniejszych europosłów Prawa i Sprawiedliwości - Adama Bielana. Do spotkania doszło w czwartek przed północą na warszawskim Białym Kamieniu.

Później do mieszkania Bielana - jak ustalili fotoreporterzy "Faktu" - przyjechał między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Obecny był również polityk PSL Michał Kamiński. Kaczyński zapytany na konferencji prasowej, czy jest zadowolony ze spotkania z Hołownią, zażartował: - Chciałbym, żeby najpierw państwo między sobą, między redakcjami, uzgodnili, czy to było spotkanie pana Bielana czy moje.

Spotkanie w mieszkaniu Bielana. Kaczyński: To jest polityka

Jak dodał prezes PiS, "jeżeli chodzi o mnie, to nie będę mówił, że nie rozmawiałem, ale ponieważ mówiliśmy w pełnej dyskrecji". - Nie będę jej przerywał. Na pewno nie były to sprawy te, co do których niektórzy się domyślają - powiedział, nadmieniając, iż nie wie, dlaczego ta "dyskrecja została, można powiedzieć, gwałtownie przerwana".

Jego zdaniem "trzeba Polskę - to słowo jest całkowicie uzasadnione - ratować". - To, o tym, żeśmy rozmawiali - dodał Kaczyński, a dopytywany, czy osiągnął swój cel, odparł: - Mogę powiedzieć tak. To jest polityka, krok po kroku. Jak przejdziemy drogę, będę zadowolony.

Do spotkania w mieszkaniu posła Bielana Kaczyński nawiązał też podczas późniejszego spotkania z mieszkańcami Szczecina. - Rozmawialiśmy oczywiście o sytuacji Polski, żeby coś zrobić, żeby ta wojna się skończyła, żeby Polska mogła iść do przodu, nie do tyłu. Bo dzisiaj idzie do tyłu - ocenił.

Hołownia u Bielana rozmawiał z Kaczyńskim. Tak wyjaśnia sprawę

Kaczyński ujawnił, że zapytał marszałka o zaprzysiężenie prezydenta elekta Karola Nawrockiego. - Jeszcze raz usłyszałem, że sprawa jest oczywista, to samo, co mówił publicznie. Ja mu w tym momencie wierzę. Wierzę, że on zwoła to posiedzenie i przeprowadzi procedurę zaprzysiężenia prezydenta. Wtedy będziemy mogli powiedzieć ostatecznie, 6 sierpnia, że wygraliśmy - powiedział.

Hołownia jeszcze w piątek we wpisie na platformie X ocenił, że "wzmożenie i ekscytacja" związane ze spotkaniem nie są ani uzasadnione, ani wskazane. "Jestem jednym z niewielu polityków w Polsce, który - podkreślam - regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów" - czytamy.

Uściślił, iż "twardo stoi na stanowisku, że - zwłaszcza w obecnych czasach - politycy różnych opcji powinni ze sobą rozmawiać, inaczej pozabijamy się nawzajem". "Uważam to za normę, nie za odstępstwo od niej, i nadal będę tak właśnie, jako marszałek Sejmu, postępował" - napisał Hołownia.

Rozmowa liderów Koalicji 15 Października. Tusk: Zrealizuję zadanie

W piątek odbyło się spotkanie premiera Tuska z liderami koalicyjnych ugrupowań: Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (PSL), Szymonem Hołownią (Polska 2050) i Włodzimierzem Czarzastym (Nowa Lewica), na którym przedstawił im propozycje ws. rekonstrukcji rządu, do której miałoby dojść w połowie lipca.

"Jak widzicie, utrzymanie koalicji jest trudne, ale możliwe, podobnie jak przebudowa rządu i uzgodnienie strategii, która pozwoli przejść do ofensywy po przegranej w wyborach prezydenckich. Wymaga oczywiście odwagi i lojalności. Mimo znanych Wam trudności, zrealizuję to zadanie" - skomentował w sobotę szef rządu na platformie X.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w środę, że Zgromadzenie Narodowe, przed którym Karol Nawrocki złoży przysięgę prezydencką, zostanie zwołane na 6 sierpnia na godz. 10

