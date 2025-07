Do tragedii w miejscowości Nowe (woj. kujawsko-pomorskie) doszło w nocy z soboty na niedzielę. - Krótko po godzinie 2:00 w nocy policjanci dostali zgłoszenie, że w miejscowości Nowe doszło do bójki - powiedziała mł. insp. Monika Chlebicz z KWP w Bydgoszczy.

Z jej relacji wynika, że wszystko zaczęło się w jednym z barów. - Doszło do konfliktu pomiędzy mieszkańcem gminy a obywatelem Kolumbii. W ten konflikt włączyły się inne osoby, a cala sytuacja przeniosła się poza bar i na niewielkim rynku doszło do bójki - wyjaśniła policjantka.

Nowe. Tragiczny finał bójki. Nie żyje 41-latek

W jej wyniku zginął 41-letni mieszkaniec gminy Nowe, który brał udział w tej awanturze. - Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna ten został ugodzony niebezpiecznym narzędziem, przedmiot ten został zabezpieczony przez policjantów - wyjaśniła policjantka.

Uczestniczy awantury próbowali uciec samochodem przed policją. Rozpoczął się pościg. - Ostatecznie to auto zostało zatrzymane przez policjantów, ale wcześniej jego kierowca próbował staranować policyjny radiowóz. Doszło do niegroźnej kolizji - przekazała mł. insp. Monika Chlebicz.

Mężczyźni podróżujący samochodem zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. W trakcie czynności ustalono ze związek z tym tragicznym zdarzeniem może mieć jeszcze jedna osoba: 29-letni obywatel Kolumbii. To właśnie on jest podejrzany o dokonanie zabójstwa.

- Ten mężczyzna został zatrzymany w hotelu na terenie miejscowości Nowe. Jest to hotel, w którym mieszkają pracownicy jednego z zakładów - powiedziała policjantka.

Awantura w Nowem. Zatrzymano 11 osób. Większość to obcokrajowcy

- Ostatecznie do policyjnego aresztu trafiło 11 osób. Wszyscy to mężczyźni. Większość z zatrzymanych była nietrzeźwa. Troje z zatrzymanych to mieszkańcy gminy Nowe, natomiast pozostałe osiem osób to obywatele Kolumbii. Są to pracownicy jednego z zakładów - dodała.

Spośród ośmiu zatrzymanych obywateli Kolumbii, sześciu to osoby, który przebywały w Polsce legalnie. W stosunku do jednego z mężczyzn wydano decyzję nakazującą mu opuszczenie kraju, natomiast cały czas trwają ustalenia co do statusu ósmej osoby.

W tej chwili na miejscu pracują policjanci i prokurator. Są ustalane wszystkie okoliczności tej sprawy. Zabezpieczono nagrania z monitoringów. Czynności procesowe z zatrzymanymi jeszcze się nie rozpoczęły, ponieważ musi w nich uczestniczyć biegły tłumacz.

