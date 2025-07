Prezes PiS zasugerował, że kontrole, które rząd od poniedziałku wprowadza na granicy z Niemcami, mogą niekoniecznie służyć podanemu publicznie celowi. - Nie wiemy, czy to będą kontrole przeciwko tym, których się tutaj nielegalnie przerzuca czy przeciwko tym, którzy przeciwko temu się bronią - ocenił Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński podczas konferencji na granicy polsko-niemieckiej w Rosówku podkreślił, że "nie wiemy, czy to będą kontrole przeciwko tym, których się tutaj nielegalnie przerzuca czy przeciwko tym, którzy przeciwko temu się bronią". Szef PiS odniósł się w ten sposób do obowiązywania od poniedziałku kontroli na granicy z Niemcami.

Jarosław Kaczyński grzmi w sprawie granicy. "Będziemy patrzeć bardzo uważnie"

Kaczyński zasugerował, że kontrole mogą niekoniecznie służyć ochronie polskich granic. - Będziemy też patrzeć bardzo uważnie na te wyrywkowe kontrole, czemu one mają służyć. Jeżeli będą służyć ochronie polskich obywateli, granic, to rzeczywiście dobrze, ale jeżeli będą służyć czemuś innemu, to bardzo, bardzo źle. Tego się właśnie obawiamy - powiedział.

Wcześniej wspomniał o projekcie ustawy jego ugrupowania dotyczącego wskazania listy krajów, z których obywatele nie będą mogli przekroczyć polskiej granicy. - My proponujemy nowe rozwiązanie, ustawę, na razie projekt ustawy (...). Nie ma wątpliwości, że urzędujący prezydent Andrzej Duda i przyszły prezydent Karol Nawrocki, gdyby to się przedłużyło, tę ustawę podpiszą - zapewnił.

Wyjaśnił, iż chodzi o "prawo ministra spraw wewnętrznych do tego, żeby rozporządzeniem ustalić listę krajów, z których obywateli nie przyjmujemy". - Krótko mówiąc, żebyśmy zastosowali tę metodę, która jest w świecie stosowana, chociażby przez USA i to da pełną podstawę prawną naszym służbom, by się przeciwstawiać - podkreślił.

Wracają kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Wysłano alert RCB

Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z poniedziałkowym przywróceniem kontroli na granicy z Niemcami i Litwą, na telefony komórkowe Polaków przesłany został Alert RCB. "Od 7 lipca wprowadzona zostaje kontrola Straży Granicznej na granicy z Niemcami i Litwą (wjazd do Polski)" - czytamy w wiadomości.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśliło, że alert dotyczy całego kraju. Wiadomość odnosi się do niedawnej decyzji premiera Donalda Tuska, który ogłosił przywrócenie kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Ograniczenie będzie obowiązywało od 7 lipca do 5 sierpnia.

