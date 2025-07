- Gorąco apeluję o zaufanie i wsparcie do ludzi w mundurach - powiedział Tomasz Siemoniak. Jak przypomniał szef MSWiA, w nocy z niedzieli na poniedziałek tymczasowo wrócą kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, aby walczyć z nielegalną migracją. Odniósł się też do samozwańczych "patrolach", których uczestnicy chcą sprawdzać wjeżdżających do Polski.