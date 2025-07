Zmienił się widok przez "dziurkę od klucza". Nowa atrakcja to hołd dla papieża

Turyści w Rzymie mogą oglądać nową atrakcję związaną z papieżem Leonem XIV. Na ternie ogrodów Villa Magistrale umieszczono rzeźbę z brązu, która przedstawia lwa. Dzieło można obserwować przez tzw. dziurkę od klucza, która znajduje się we wspomnianych ogrody. Na co dzień odwiedzają to miejsce setki turystów.