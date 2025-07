Drogi krajowe prowadzące do przejść granicznych z Niemcami i Litwą będą miejscami zwężone - ogłosiła GDDKiA. Ma to związek z tymczasowym powrotem kontroli, co jest reakcją rządu na doniesienia o migrantach przedostających się nielegalnie do Polski. Szef Dyrekcji zapewnił, że wprowadzane od 7 lipca zmiany "w jak najmniejszym stopniu" utrudnią ruch samochodów.

Jak zapowiedział szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak, na dwujezdniowych drogach prowadzących do 14 przejść granicznych z Niemcami oraz Litwą wprowadzona zostanie specjalna organizacja ruchu. W związku z powrotem tymczasowych kontroli zostaną one zwężone do jednego pasa.

Dyrektor GDDKiA uściślił, że informacja o tych utrudnieniach będzie przekazywana wcześniej za pomocą sygnalizacji i znaków. Dodatkowo "cały potok ruchu" ma zostać skierowany na specjalnie wyznaczone miejsca obsługi podróżnych, gdzie funkcjonariusze Straży Granicznej będą selektywnie wybierać pojazdy do kontroli.

Woźniak zapewnił, iż zmiany "w jak najmniejszym stopniu" utrudnią ruch, a w jak największym - zapewnią bezpieczeństwo zarówno kierowcom, jak i funkcjonariuszom prowadzącym kontrole.

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Wytypowano przejścia

Również w czwartek w resorcie spraw wewnętrznych i administracji odbyła się konferencja prasowa dotycząca czasowego przywrócenia kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Szef Straży Granicznej gen. dyw. Robert Bagan wyliczył, że na granicy z RFN wytypowano 52 miejsca prowadzenia takich kontroli, z czego w 16 lokalizacjach kontrole będą stałe.

Z kolei na granicy z Litwą wytypowano 13 miejsc, z czego w dwóch kierowcy napotkają kontrole stałe. Gen. Bagan zaznaczył, że chodzi o przejścia drogowe, kolejowe, pieszo-rowerowe i rzeczne. Powiedział również, że kontrole w stałych punktach będą realizowane z wykorzystaniem specjalnych kontenerów oraz busów.

- W pozostałych miejscach będzie prowadzona kontrola doraźna, realizowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wsparciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również przy wsparciu żołnierzy Żandarmerii Wojskowej - dodał.

Podobnie kontrole mają być prowadzone na granicy z Litwą. Przekazał, że kontrole będą selektywne, a pojazdy do nich będą wcześniej typowane.

Od kiedy kontrole na granicy z Niemcami i Litwą?

W poniedziałek Donald Tusk poinformował o czasowym przywróceniu kontroli na granicach z Niemcami i Litwą - od 7 lipca do 5 sierpnia. - Do tego czasu (wznowienia kontroli - red.) odpowiednie służby, w tym przede wszystkim Straż Graniczna, zostały zobowiązane do logistycznego przygotowania tej operacji - uściślił premier.

Niemcy przywróciły kontrole na granicach 16 października 2023 roku. Ich decyzja dotyczy granic z Francją, Luksemburgiem, Belgią, Holandią, Danią, Austrią, Szwajcarią, Czechami i Polską. Głównym powodem miało być istnienie szlaku migracyjnego przez Białoruś i Polskę w głąb Unii Europejskiej. Na ten moment RFN zakłada, że kontrole będą prowadzone do 15 września.

jkn/wka / polsatnews.pl