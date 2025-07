Papież Leon XIV przyjął na audiencji Andrzeja Dudę. Bezpośrednio po spotkaniu z Ojcem Świętym prezydent spotkał się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. Wizyta w Watykanie to jedna z ostatnich zagranicznych podróży Dudy w roli prezydenta RP. Podczas rozmowy z mediami podkreślił, że poprosił papieża, by przyjął w Watykanie Karola Nawrockiego.

Prezydent Andrzej Duda przybył w czwartek rano do Pałacu Apostolskiego w Watykanie na audiencję u papieża Leona XIV.

- To była dla mnie wzruszająca chwila. Podziękowałem mu za zaproszenie - powiedział prezydent po spotkaniu z papieżem. - Z jednej strony to była wizyta powitalna, ale dla mnie, w roli głowy państwa polskiego, pożegnalna - przekazał i zaznaczył, że poprosił, aby do Watykanu mógł przyjechać Karol Nawrocki.



Duda powiedział, że zaprosił Ojca Świętego do Polski. - Zawsze czekamy na takie wizyty. Rodacy bardzo by jej pragnęli - dodał.

Watykan. Andrzej Duda u papieża. O czym rozmawiali?

- Rozmawialiśmy też o sytuacji w Polsce. Leon XIV zna Polskę i odwiedzał ją w ramach swoich wcześniejszych obowiązków - powiedział prezydent. - Ojciec Święty zapytał mnie o moją ocenę sytuacji na Ukrainie. Powiedziałem, że uważam, że ciekawą ideą jest, by rozmowy pokojowe odbyły się pod auspicjami Stolicy Apostolskiej - przekazał.

ZOBACZ: Miasto ma plan wobec domu papieża Leona XIV. "Jedyna w swoim rodzaju okazja"

Bezpośrednio po audiencji u papieża prezydent spotkał się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem

Tego samego dnia prezydent Duda złoży również kwiaty przy grobie Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.

Prezydent na audiencji u papieża. To jedna z ostatnich wizyt zagranicznych Dudy

Wizyta w Watykanie to jedna z ostatnich zagranicznych wizyt prezydenta Dudy i druga w tym mieście w 2025 r.

ZOBACZ: Andrzej Duda napisał książkę. Odsłonił kulisy swojej prezydentury

Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą gościł z wizytą w Rzymie i Watykanie pod koniec marca 2025 r.

Spotkał się wówczas m.in. z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą, premier tego kraju Giorgią Meloni oraz z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.