Susza hydrologiczna w Polsce. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie

Minione upalne dni dają się we znaki naturze. W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał aż 66 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną na stacjach. W Warszawie Wisła osiągnęła rekordowy niski poziom. Z kolei w Nowogrodzie na Narwi odczytano 1 cm wody, podczas gdy absolutne minimum dla tego miesiąca wynosiło 11 cm.

IMGW informuje, że najbardziej suchymi regionami w Polsce są obecnie Ziemia Lubuska, Wielkopolska, północna część Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląska, woj. łódzkie, zachodnie regiony woj. świętokrzyskiego, północne Mazowsze, północna Lubelszczyzna i Podkarpacie oraz zachodnie Pomorze.

Łącznie wydanych zostało w piątek 66 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, która zagraża niemalże wszystkim regionom kraju. Przepływy wody poniżej progu SNQ (średni niski przepływ) występują na 269 stacjach hydrologicznych.

IMGW ostrzega przed suszą hydrologiczną

Zaledwie tydzień temu sytuacja nie przedstawiała się jeszcze tak dramatycznie. Liczba stacji notujących susze wynosiła wówczas 197, czyli o 72 mniej. Dodatkowo, wilgotność gleby w wierzchniej warstwie spadła już poniżej 20 proc., co może grozić deficytem wody dla korzeni roślin. Padły też pierwsze rekordy niskiego poziomu wody.

Przykładowo, na stacji hydrologicznej Nowogród w woj. podlaskim nad rzeką Narew odnotowano wynik 1 cm. Dotychczas absolutne minimum poziomu wody w tym miejscu wynosiło 11 cm, a maksimum – 533 cm. W kolejnych dniach prognozuje się tam spadek nawet do wartości ujemnych.

Z kolei na stacji Warszawa-Bulwary, gdzie poziom wody to rekordowe 19 cm (wobec 20 cm w ubiegłym roku), w niedzielę możliwy jest spadek do 11 cm. Stacja Warszawa-Nadwilanówka także przekroczyła krytyczny próg, windując dotychczasowy rekord.

Oprócz tego IMGW podaje, że trzeci wynik poniżej absolutnego minimum zanotowano na Narwi na stacji Ostrołęka, gdzie wynosi on 20 cm. W kolejnych dniach wody ma jeszcze ubywać i prawdopodobnie jej poziom spadnie do 16 cm.

Bardzo niskie poziomy wód na stacjach. Przed nami kolejne fale upałów

Bardzo niski poziom wody notuje się też w Wiśle w rejonie Sandomierza i Zawichostu, gdzie wyniki niebezpiecznie zbliżają się do historycznego minimum, oraz w Puławach, choć na razie nie ma mowy o zakłóceniu funkcjonowania Zakładów Azotowych Puławy.

- Na bieżąco monitorujemy poziom wody i nie obserwujemy problemów z zaopatrzeniem fabryki w wodę z Wisły. Problem taki nie wystąpił także podczas rekordowo niskich stanów wody z 2016 r. - przekazał rzecznik Grupy Azoty Grzegorz Kulik.

Ze względu na suszę całkowicie wstrzymana została przeprawa między Kazimierzem Dolnym a Janowcem. Niepokój rośnie również na Pomorzu. Rzecznik prasowy RZGW w Gdańsku Bogusław Pinkiewicz poinformował, że susza utrzymuje się m.in. w rejonie Dolnej Wisły.

- Na odcinku drogi wodnej Dolnej Wisły głębokości tranzytowe nie spełniają wymaganych parametrów dla klasy I i II, czyli pływanie na tym odcinku jest bardzo trudne. Dlatego jako Wody Polskie zwracamy się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności podczas uprawiania żeglugi, zwłaszcza na jednostkach o większym zanurzeniu – podał.

Według IMGW, do 30 czerwca br. wydano w Polsce 50 ostrzeżeń dot. suszy. Jak poinformowano, prognozy na lipiec i sierpień przewidują fale upałów z temperaturami powyżej 35 st. C w połączeniu z niemal całkowitym brakiem opadów i niską wilgotnością. "To nie tylko pogarsza stan gleby, ale także dramatycznie obniża poziomy wód w rzekach" - poinformował Instytut w komunikacie.