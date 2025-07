Pomoc dla pogorzelców z Ząbek. Minister zapowiada działania

- W Polsce są środki na to, aby pomagać osobom dotkniętym tragedią - powiedział minister finansów Andrzej Domański odnosząc się do sytuacji mieszkańców bloku w Ząbkach, w którym doszło w czwartek do pożaru o ogromnej skali. Polityk zapewnił, że rząd nie pozostawi ich bez pomocy finansowej.