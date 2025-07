- Działania w nocy polegały na dogaszaniu zarzewi pożaru i przeszukiwaniu pomieszczeń. W obiekcie jest 211 mieszkań, nie znaleziono żadnych ofiar, żadnych poszkodowanych. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani, tak samo jak zwierzęta - mówił nadbryg. Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Przekazał, że jeśli chodzi o trzy osoby poszkodowane, znajdujące się na zewnątrz obiektu, doznały one "bardzo lekkich urazów" i nikt nie trafił do szpitala.

Szef PSP dodał, że jeśli chodzi o ratowników, poszkodowanych zostało trzech, w tym dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. - Jedna osoba doznała skręcenia stawu skokowego i została przetransportowana do szpitala - mówił Kruczek. Poinformował też, że w przypadku jednego z poszkodowanych potrzebna była pomoc psychologiczna.

Całkowicie spalony dach, zalane mieszkania. Straż o pożarze w Ząbkach

- Mamy ogromne zniszczenia, cały dach uległ spaleniu. Poddasze - czwarta i piąta kondygnacja, gdzie znajdowały się dwupoziomowe mieszkania - praktycznie uległo całkowitemu zniszczeniu. Woda przedostała się także na niższe kondygnacje - mówił strażak.

Jak wyjaśnił, "w zależności od tego jaka ilość wody byłą podawana, co zależało od stopnia intensywności pożaru, taki jest stopień zalania mieszkań na kondygnacjach niższych".

Szef PSP poinformował, że ogień przedostał się także do piwnicy. - Tam znajdował się parking. Jeden samochód uległ spaleniu - mówił nadbryg. Wojciech Kruczek.

Polsat News Pożar w Ząbkach. Ajkcja strażaków potrwa jeszcze wiele godzin.

W szczytowym momencie akcji na miejscu było 45 samochodów gaśniczych, pięć cystern, osiem podnośników i drabin, a także ponad 300 strażaków, z czego około 200 z Ochotniczej Straży Pożarnej. - Obecnie na miejscu działań jest 14 pojazdów pożarniczych i 44 ratowników - przekazał szef PSP.

Jak mówił, akcja potrwa jeszcze do piątkowego popołudnia. - Prace polegają na przeglądaniu miejsc, gdzie może jeszcze tlić się pożar i może występować zagrożenie. Dopiero po zakończeniu działań obiekt zostanie przekazany kolejnym służbom - wyjaśnił strażak.

Wojewoda mazowiecki: Przystępujemy do drugiej fazy operacji

- Przystępujemy do drugiej fazy operacji, czyli jak pomóc poszkodowanym w pożarze w Ząbkach. Wiemy że jest to ponad 500 osób z 211 lokali - powiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Dodał, że trwa szacowanie, ile z tych osób będzie potrzebowało pomocy doraźnej, a ile czasowej.

Wojewoda zaznaczył, że budynek po pożarze "będzie raczej wyłączony z użytkowania". - To oczywiście się potwierdzi w najbliższych dniach po inspekcji budowlanej, która też dostanie dodatkowe wsparcie co do szybkiej weryfikacji tego budynku - podkreślił.

Frankowski poinformował, że współpracuje z burmistrz Ząbek oraz starostą wołomińskim. Zaznaczył, że płyną także deklaracje pomocy z okolicznych gmin, Warszawy i ze spółek Skarbu Państwa oraz ZUS w sprawie pomocy przedsiębiorcom.

- Już przesyłają takie informacje (...) Teraz będziemy dokładnie pracować nad tym, żeby zabezpieczyć te osoby na najbliższe tygodnie - dodał.

Burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk mówiła z kolei, że mieszkańcy budynku przy ul. Powstańców, w którym wybuchł pożar, potrzebujący jakiegokolwiek wsparcia, powinni kierować się do Urzędu Miasta Ząbki. Dodała, że chodzi zarówno o pomoc psychologiczną, jak i pomoc w uzyskaniu niezbędnych leków.

Pożar bloków w Ząbkach. Rzecznik MSWiA z apelem

W czwartek po godzinie 19 zapaliło się poddasze w jednym z budynków na osiedlu przy ulicy Powstańców w Ząbkach. Cały czas trwa akcja gaśnicza. Ogień objął przynajmniej dwa budynki. Mieszkańcy Ząbek i okolic zostali poinformowani, by zamknąć okna i nie wychodzić na zewnątrz. Wysłany został alert RCB.

Do sprawy odniósł się w piątek rzecznik MSWiA oraz ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. "Po wczorajszym pożarze bloku w Ząbkach pojawiają się pseudoeksperci i samozwańczy 'fachowcy od wszystkiego', siejący zamęt na temat przyczyny pożaru. Apeluję o powstrzymanie się od jakichkolwiek spekulacji na ten temat. Policyjni technicy zabezpieczą ślady, które dokładnie zostaną zbadane przez biegłych z zakresu pożarnictwa" - napisał Dobrzyński na platformie X.

Dodał, że "to na podstawie ich opinii i ekspertyz będzie można dojść do tego co faktycznie było przyczyną pożaru".

"Naturalną rzeczą jest, że tego typu zdarzenia są też w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez cały czas zbierają informacje na temat takich zdarzeń, analizują je i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji. Ostrzegam przed dezinformacją i fake newsami pojawiającymi się w tym temacie" - zaznaczył.