Hubert Urbański w Polsacie. Poprowadzi "Milionerów"

Hubert Urbański prowadzi "Milionerów" od pierwszego wyemitowanego w Polsce odcinka, we wrześniu 1999 roku. Trudno wyobrazić sobie polską wersję programu bez niego. Choć przez 26 lat obecności formatu w Polsce zdarzały się nawet kilkuletnie przerwy w emisji, nikt inny nie zasiadł w fotelu prowadzącego. Trudno się więc dziwić, że wraz z przejęciem "Milionerów" od TVN, Polsat złożył propozycje przejścia Hubertowi Urbańskiemu.

- Bardzo się cieszę, że Hubert zdecydował się pójść za formatem i przyjął naszą propozycję - mówi dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak.

- Nawet nie chcę wyobrażać sobie innej osoby w roli prowadzącego "Milionerów" i na szczęście nie muszę. Dla widzów "Milionerzy" to Hubert i jestem bardzo zadowolony, że Polsat będzie mógł pokazać im nowe odcinki ulubionego programu w wersji, którą pokochali. Jestem też przekonany, że nowi widzowie, docenią kunszt Huberta w tej roli i rzesza fanów najlepszego teleturnieju na świecie będzie się systematycznie powiększać - dodaje.

Sam Hubert kwituje swoje przejście krótko: To była naturalna decyzja.

Hubert Urbański poprowadzi "Milionerów". Występował też w innych formatach Polsatu

Nie jest to debiut Hubert Urbańskiego w Polsacie. Prezenter i aktor na początku swojej telewizyjnej kariery prowadził w stacji teleturniej "Piramida". Od 1999 roku związany i najbardziej kojarzony jest z "Milionerami", choć przez te lata występował w wielu różnego rodzaju programach i show w różnych stacjach telewizyjnych. Widzowie pamiętają go między innymi jako prowadzącego "Taniec z Gwiazdami", "Wyprawę Robinson", "Bitwę na głosy", "The Voicie of Poland" czy "Pytanie na śniadanie".

Za swoje dokonania w roli prowadzącego Hubert dwukrotnie został nagrodzony Telekamerą. Bez wątpienia jest to jedna z najbardziej lubianych osobowości telewizyjnych w Polsce.

Hubert Urbański z wykształcenia jest aktorem i często pojawiał się też w produkcjach filmowych. Oglądaliśmy go między innymi w "Pierwszej miłości" w Polsacie, w "Ojcu Mateuszu", "Na Wspólnej", a także w wielu filmach fabularnych.

A już tej jesieni Hubert Urbański poprowadzi w Polsacie premierowe odcinki "Milionerów".

Właścicielem formatu "Who Wants to Be a Millionaire" jest Sony Pictures Television.

red./ / polsatnews.pl